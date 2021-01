Jiří Kaňa: Dunaj-Odra-Labe? Projekt šílenství

Pavel Hanzl 25.1.2021 11:33

Otázka zní, proč takovou kravinu tlačí zrovna tahle paravláda.

Já si myslím, že to jsou dva hlavní důvody:

A) parapresident Zeman ve svém chorobném egu se chce zapsat do historie i jinak, než jako zrádce národa a komicko - zoufalá postavička a soudruh po něm chce, aby ho pověřil postavením vlády i v případě, že řachne ve volbách.

B) Je to další důvod těžce tunelovat státní rozpočet na přípravných pracech i v případě, kdy se vůbec nekopne do země. Natož, co kdby se fakt někde koplo.



Je zajímavé, že oba důvody vidím jako čistě negativní a na celém kanálu, natož vládě a presidentovi nevidím vůbec nic pozitivního.

Je to normální?

Jenže logika říká, že tak těžce prodělečnou stavbu na desetiletí rozjíždět v situaci, kdy nejsme schopni dostavět dálnice ani železnice, nejsme schopni řešit energetiku a ani nablblý koronáč, tak je to prakticky zločin.

Odpovědět