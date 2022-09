Jitka Vágnerová: Blíží se říjen, měsíc zakopávání stromů…

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Úvaz nově vysazeného stromku v pražském parku Stromovka.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Trochu jsem si upravila slova z knížky Františka Nepila, ale teď vážně – na podzim nás zahradníky trápí jedna věc. Všichni se pouští do sázení. Nejvíce politici, kteří se předhání v závazcích, kolik vysadí stromů a jak s tím v podstatě zachrání planetu. Někdo 1000, jiný rovnou 100 000. Vyrojila se také spousta nových organizací či politických stran, které stromy sází – jedno jaké, jedno kde. Takový krásný „greenwashing“. Sázení stromů obecně je bohulibá činnost, je fajn, je dobré s tím pomáhat. Jenže…Když zasadíte strom, je to jako když si pořídíte dítě – potřebuje péči. Je to závazek. Proto, až se vydáte sázet, nezapomeňte na něj a nejméně v prvních třech letech ho zalévejte, plejte mu závlahovou mísu (nebo aspoň půlmetrové kolečko kolem kmínku), kontrolujte kotvení, povolujte úvazky, udržujte ochranu kmene – ať už proti sluníčku (kolikrát stačí jen na začátku zimy natřít vápenným mlékem), tak proti okusu zvěří (je třeba vybrat správnou chráničku, neohrnujte nos nad obyčejným pletivem).

V dalších letech s sebou vemte nůžky a postupně strom vyvětvujte. Možná si před tím o řezu něco přečtěte, někoho se zeptejte. Pod stromy je totiž často potřeba minimálně projít, ale většinou i projet alespoň na sekačce, u cesty často autem, u pole třeba traktorem. Pokud nechcete, aby vašim stromům někdo dělal velkou ránu, až ho větev shodí ze sedla, vyvětvujte postupně. Malé řezy stromek snadno zahojí a za chvíli nebudou ani poznat.

Teď se vraťme na začátek. Stromy se mají sázet tak, aby je nikdo nemusel později kácet. Tedy je třeba vybrat takové místo, kde nikomu nebudou překážet. Hlavně je třeba se domluvit se správci sítí a také s majitelem pozemku. U výsadeb v blízkosti pole respektovat možnosti průjezdu zemědělské techniky. Kouknout na plánované stavby, na územní plán, předvídat. U projektů, které někdo vymyslel a nakreslil, by to mělo být samozřejmostí, ale bohužel to často tak nebývá. Proto více než kde jinde platí „Důvěřuj, ale prověřuj“. Než tedy půjdete sázet, ověřte si to.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Vysadit strom nestačí, musíte se o něj postarat. Aby to nedopadlo takto.

Je také třeba vědět do čeho a co sázím. U novostaveb často není pořádná ornice, zem je zhutněná stavební technikou – radši věnujte rok či dva pořádné přípravě půdy v rámci celé zahrady, než aby vám tam stromy krněly, nerostly a za 10-15 let i při vší péči stejně chcíply. Ve městech to už tuplem bývá věda. Stromy by měly mít dostupný prokořenitelný prostor – na to se zapomíná fakt často. Proto i tady se ptejte – sází se vhodné druhy do vhodných podmínek? Aspoň trochu (pač ve městě to bývá často těžko prosaditelné, a ne vždy a všude reálné).

I vysazení stromu má uhlíkovou stopu – čím větší je vysazovaný strom a z čím delší vzdálenosti se na místo dováží, tím větší je stopa. Špatně vysazený strom často nikdy svůj uhlíkový dluh nesplatí. Sázet stromy, aniž bychom jim uměli zajistit budoucnost, dlouhý a kvalitní život, je nezodpovědné i vůči životnímu prostředí.

Zamyslete se, jestli je vůbec třeba sázet a kolik vlastně stromů. Dost často se stává, že se na malou plochu opravdu vysadí velké množství dřevin (i tady platí, že neplatí „víc pruhů, víc Adidas“). Každý strom potřebuje prostor a pokud jej nemá, vzájemně si s ostatními konkuruje. Některé druhy si mohou být blíž, jiné ne. Někdy se zpočátku stromy vysadí nahusto s tím, že je třeba včas některé vykácet (ano, i kácení stromů bývá ku prospěchu věci – třeba probírky). Jinde by stromy přistínily a postupně proměnily třeba luční trávníky, které jsou dnes domovem spousty motýlů a další drobotiny (třeba kytiček, samozřejmě). Ve stínu ale tyto druhy žít nemohou, a tak by se časem (řekněme to šetrně) odstěhovaly. Pokud ale budou všude stromy nebo lidé, nebudou mít kam se přesunout… a taky dost často ten odsun nepřežijí…

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jana Orlická / archiv autorky Pozdě, ale přece. Kůra už je poškozená a kmínek mírně vytlačený, ale stromek to pravděpodobně zvládne. Nejnáchylnější k tomuto poškození jsou rychle rostoucí stromy s jemnou kůrou, třeba lípy, jasany a javory.

Určitě znáte písničku o tom, že se nemají opouštět staří známí pro nové. Stromů kolem nás není málo. Mnohé potřebují pomoct, ošetřit, vyplet, zalít. Potřebují péči, což však není tak populární, jak to sázení. Někdy je mnohem lepší cestou než vysázet nové stromy adoptovat. Začít se o ně starat. Pokud možno po domluvě a aspoň trochu odborně – zeptejte se, načtěte si. Anebo se k někomu přidejte. Třeba k dobrovolníkům, co kosí louky… aspoň občas. Každý může podpořit i péči o zeleň ve své obci/městě – zeptejte se, jak je personálně zajištěna, kdo se tomu odborně věnuje, proč to nefunguje. A pokud funguje, dejte zpětnou vazbu a pochvalte. I to motivuje k dalšímu zlepšování.

Obrňte se a vytrvejte – udržet stromy při životě, natož aby dlouhodobě prosperovaly a spokojeně rostly, se někdy nedaří ani odborníkům. Někdy je moc sucho, jindy mokro, přijdou škůdci či vandalové. Je normální, že i při dobré péči a všem ostatním nepřežije první tři roky 5-10 % vysazených stromů. Prostě dětská úmrtnost je v tomto případě vysoká a je třeba občas zasadit něco znovu.

A závěrem – nezanevřete na ty, kteří sází stromy. Je v tom hodně zodpovědné práce. Jen si to prostě prověřte. Jsou organizace, které se tomu věnují dlouhodobě, zodpovědně, využívají či zaměstnávají odborníky. Ty si zaslouží vaši podporu. Buďte opatrní k těm, kteří vám slibují, že za vás bez práce vysadí spoustu stromů, nejlépe ještě skoro zadarmo, protože jsou na to dotace nebo sponzoři, jen ať jim dáte zakázku, finanční příspěvek nebo volební hlas… A nejvíc důvěřujte těm, co stromy nejen s rozumem sází, ale také o ně (a o prostředí obecně) pečují.

reklama