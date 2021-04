Juraj Atlas: Jak budeme dojíždět do práce po pandemii?

Foto | Pierre Borthiry / Pierre Borthiry / Unsplash Pandemie koronaviru ovlivnila všechny aspekty života – včetně dojíždění do práce. Ilustrační snímek.

Pandemie koronaviru ovlivnila všechny aspekty života – včetně dojíždění do práce. Frekvence cest do kanceláří se během omezení výrazně snížila. Podle indexu TomTom poklesl minulý rok provoz v Praze oproti roku 2019 až o 21 %. Částečně jsme si tak odvykli od nekomfortu spojeného s dojížděním veřejnou dopravou. Ve snaze minimalizovat kontakt s lidmi začalo zároveň mnohem více rezidentů využívat vlastní auto. Po uvolnění opatření lze tedy očekávat nový normál i v oblasti mobility. Budoucí podobu dojíždění může formovat hned několik faktorů, jako návyk na pohodlí z období pandemie nebo návrat veliké části pracovníků zpět do kanceláří. Část firem ale zřejmě ponechá i nadále zaměstnancům možnost pracovat (alespoň částečně) z domova. Pro pracující to tak znamená úsporu nákladů na dojíždění, která pak mohou investovat do svého pohodlí.

Lze tedy předpokládat, že návyk na pohodlí vlastního auta povede po pandemii k zvýšení počtu aut v ulicích měst. Ty s sebou ale nesou vícero negativních dopadů. Ještě před začátkem pandemie jsme podle indexu TomTom v Praze strávili čekáním v zácpách během dopravní špičky ročně víc než 5 dní. Další zatížení dopravy by toto číslo ještě zvýšilo. A jelikož je auto jedním z nejméně ekologických dopravních prostředků, s přibývajícími vozidly se zhoršuje i stav ovzduší. Podle dat britské vlády vyprodukuje řidič, který se veze v autě sám, až 6x více emisí než pasažér metra. I proto může být po skončení pandemie potřeba motivovat lidi k využívání veřejné dopravy naléhavější než kdy jindy.

Světová města se s přetíženou dopravou vypořádávají různě. Londýn omezuje vjezd aut do centra poplatkem, Paříž plánuje zakázat auta v některých zónách úplně. O něco méně tradiční řešení najdeme třeba v Limě, kde je vstup do centra regulován podle lichých a sudých evidenčních čísel vozidel, v Lucemburku s bezplatnou veřejnou dopravou, nebo v Bogotě, která uzavírá každou neděli 120 kilometrů cest v prospěch chodců, cyklistů, či bruslařů. V Praze by rezidenti již brzy mohli začít využívat kombinovanou dopravu: udržitelný, ale stále pohodlný způsob dojíždění.

Kombinovaná doprava chytře propojuje veřejnou dopravu s taxi službami a zabezpečuje jejich automatizovanou návaznost. V centru s dobrou dopravní obslužností, kde spoje jezdí rychle a plynule, se nejdřív svezete městskou hromadní dopravou. Dál od centra, kde už spoje tolik nenavazují a nejezdí tak často, potom přestoupíte do taxíku, který na vás počká na zastávce. Taxík vás pak poveze až ke dveřím, takže se vyhnete i docházení z poslední zastávky. Pro rezidenty tak kombinovaná doprava přináší komfortní alternativu k vlastnímu autu, navíc bez problémů s parkováním. V rámci předplatného si zvolíte počet dnů, kdy se potřebujete dostat z města a zaplatíte fixní měsíční částku. Kombinovaná doprava tak může vyjít až o 70% levněji než taxík.

Snížení počtu soukromých aut v ulicích přináší nespočet výhod i pro samotné město – ať už mluvíme o kvalitě vzduchu, odlehčení a zefektivnění dopravy, nebo i nárocích na parkovací místa. Ty by tak v dlouhodobém horizontu mohli ustoupit třeba zeleni, cyklostezkám, nebo novým prostorám pro komunity. Kombinovaná doprava je navíc atraktivní i pro operátory taxi služeb, pomáhá jim zvyšovat jejich příjmy a vytíženost vozů a růst bez negativních dopadů na města. Data z pilotních projektů Mileus naznačují, že taxík může díky kombinované dopravě vyprodukovat v rámci jedné jízdy až o 60 % méně emisí.

Ukazuje se, že moderní taxislužby nepomohli odlehčit centra od privátních aut, jak se zprvu doufalo. Podle průzkumů mají na města spíš negativní vliv - vytahují totiž lidi z udržitelnějších forem dopravy. Nebýt taxislužeb, například v New Yorku by až 50 % pasažérů těchto služeb jelo městskou hromadnou dopravou, 11 % by šlo pěšky. Hledali jsme proto způsob, jak negativní dopady moderních taxi služeb zmírnit. S novou situací máme i novou příležitost zavést do městské mobility efektivní inovace a změnit způsob, jakým dojíždíme.

Mileus realizoval pilotní analytické projekty kombinované dopravy v několika evropských metropolích včetně Prahy, kde momentálně připravuje spuštění služby. Jak by vypadala vaše cesta z práce s využitím kombinované dopravy můžete zjistit už teď na webu try.mileus.com.

