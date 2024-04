Karel Zvářal: Šoupálkovník

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Karel Zvářal Lejsek bělokrký i v přírodě hnízdí v poměrně těsných dutinách, minibudka mu vyhovuje.

Foto | Karel Zvářal Šoupálek dlouhoprstý využívá k zahnízdění netypické dutiny, např. budku poškozenou strakapoudem s úzkým bočním vstupem.

V rámci strategie za umenšení podílu sýkory koňadry v ptačích budkách byl otestován typ „šoupálkovník“, tj. budka se vstupem otočeným ke kmeni. Vyřeší se tím i eliminace plenění budky většinou predátorů (kuna, mýval, sojka, strakapoud), kromě plchů a myšic. Otvor na konci tunýlku vedoucího podél kmene s kolmým odbočením dozadu a dolů jim znemožní do relativně malého hnízdního prostoru dosáhnout tlapkou.Budka je upevněna za přesahující pevnou střechu, tudíž fota jsou dokumentační, tzn. horší kvality, než snímky z budek s odnímatelnou střechou. Jelikož je nezvykle malá, resp. nízká a lehká, je nutno ji upevnit drátem i z dolní strany, aby s ní predátoři nemohli hýbat a točit ve snaze dosáhnout na kořist. Dno je záměrně malé (10x10 cm), výška 11 cm, určené pro nejdrobnější pěvce, aby případně usadivší se koňadra byla limitována vnitrodruhovým tlakem již v průběhu hnízdění.

Skoro stejní, jeden dlouhoprstý, druhý krátkoprstý

Oba druhy šoupálků nejsou v kategorii ohrožených, přičemž šoupálek dlouhoprstý je poměrně hojný. Někdy obsadí rozpadající se budku, resp. takovou, do které strakapoud vysekal úzký otvor. Kromě úkrytů za kůrou hnízdí s oblibou na lesních dřevostavbách, např. na kazatelnách či v chatce na uskladnění sena. Jelikož suché stromy (s odchlíplou kůrou) bývají zpravidla odtěženy, je instalace vhodných budek jednou z možností, jak mu nabídnout relativně bezpečné hnízdiště.

Asi to vzbudí nemálo úsměvů, ale tento nenápadný ptáček mě od mala zajímal. Zatímco většina ornitologů má své ikony v podobě pestrobarevných opeřenců (ledňáček, mandelík, vlha) či majestátních dravců, při každé vycházce jsem toužil pozorovat či zaslechnout tuto ve spirále šplhající „myšku“, nebo téměř hmotnostně i zbarvením podobného, neposedného, „přízemního“, avšak velmi hlasitého střízlíka.

Foto | Karel Zvářal Snůška modřinky v minibudce.

Šoupálkovo charakteristické „síírp síírp“ či zpěv podobný trylku modřinky oživí i zasněžený les, neboť je stálým druhem. To pravidelného návštěvníka lesa potěší, a někdy se poštěstí i nález hnízda – jen pár klacíků mezi tlustou borkou modřínu či pod odchlípnutou, vachrlatou kůrou (slovensky kôrovník), necelý metr nad zemí. Trojúhelníkovité budky pro něho jsou známé, ale zhusta je obsazuje hojnější modřinka či uhelníček.

Jako malý a nenápadný ptáček většinou prohrává souboje o standardní hnízdní prostory s většími a průbojnějšími druhy. A to nejen s koňadrou, ale i modřinkou, uhelníčkem či lejskem. Všechny jmenované druhy totiž minibudku s chodbičkou u kmene obsazují, jen specialista na šplhání po kůře byl zatím odkázán na jiné příležitosti.

Foto | Karel Zvářal Hnízdo šoupálka v malém prostoru ve stěně chatky na seno.

Ale i tak lze vyjádřit spokojenost s jejím využitím, a to jednak díky minimu materiálu potřebným k výrobě, tak i stoprocentní hnízdní úspěšností. Díky své nízké hmotnosti a malým rozměrům ji lze upevnit hřebíkem zatlučeným do kůry, navíc je v lese nenápadná, takže z praktického hlediska ji lze s jedinou výhradou doporučit: platí o ní to, co u ostatních – podzimní čištění potřebuje, avšak o to více, jelikož hnízdního prostoru je v ní jen na jedno hnízdo.

A pokud v lese žijí plši, budou se o ni též zajímat, ale myšice se vyplatí koncem zimy vyhnat, resp. odstranit jejich hnízdo z listí. Zákrok si pamatují a ta samá podruhé v roce budku neobsadí.

