Karel Zvářal: V lese prší dvakrát. Nebo taky vůbec

Možná jste už někdy slyšeli průpovídku, že v lese prší dvakrát. Koho zastihla při houbařské vycházce nečekaná silnější přeháňka, tomu to není třeba vysvětlovat. Logika velí schovat se pod vysoký, košatý strom, v naději, že pod ním nezmoknete. A pak, i když obloha je už bez mráčku, kapky propadávají stále. A co teprve, když náhle zafouká – to bývá někdy pořádná sprška!A položme si otázku: Spadne na zem to samé množství vody, jaké dopadlo na strom? Zajisté, že ne! Něco se odpaří, v zimě vysublimuje. Záleží tedy na tom, kolik, kam a kdy.

O lesích se ve škole učíme, že to jsou plíce planety, dnes říkáme i úložiště uhlíku, ale především jsou přirozenou klimatizací planety se schopností zadržovat vodu a postupně ji odpařovat. A také produkují cennou surovinu, celulózu. Dřevo stromů tak využíváme nejen na stavbách a v nábytkářství, ale je také materií pro výrobu papíru. Les se nám tak připomíná na každém kroku.

Foto | Karel Zvářal Náletový smrček první snížek k zemi nepustil.

Dnešní hospodářské lesy se od těch původních dosti liší. Zejména pro potřeby průmyslu se v minulých stoletích vysazoval smrk, a to i na místech, kde nebyl jeho přirozený výskyt. Monokultura smrku je snadná pro výsadbu i následnou péči. Má však velkou slabinu, a to je mělký kořenový systém tohoto jinak krásného stromu, a tudíž i náchylnost k prosychání porostů při nedostatku srážek. Toho si byli někteří lesníci vědomi, a dávno varovali před další neuváženou výsadbou smrku. Hospodářské zájmy však převážily nad možnými riziky a nepohodlní kritici byli přeřazeni či raději odešli jinam.

Lesy jako klimatizace přehřáté planety

Foto | Karel Zvářal Půda pod „deštníkovou“ korunou smrku zůstává při slabších srážkách suchá

Antropocén se vyznačuje nejen zvýšenou až megalomanskou poptávkou po všech surovinách, ale také nešetrným přístupem ke krajině i mořským zdrojům. Plošné odlesňování, odvodňování či zavlažování v zájmu získání orné půdy, zastavění těch nejbonitnějších půd, napřímení toků, nevhodná skladba pěstovaných plodin, málo dodávané organické hmoty a její nahrazování průmyslovými hnojivy, absence ekologických prvků v silně exploatované agrární krajině – to vše vede k rychlému odtoku či odparu vody, jejímu špatnému zadržování v půdě a následnému přehřívání lokálního mikroklimatu s přesahem i do klimatu planetárního.

Zatímco tepelné ostrovy jako města, vyasfaltované plochy, odkrytá ornice, lesní holoseče aj. zvyšují polední teplotu i o více než deset stupňů, souvislé lesní porosty si zachovávají stálejší teplotní poměry, kdy ve dne je v nich chládek, zatímco v noci tepleji než v otevřené krajině. Stromové patro chrání půdu před přehříváním, přičemž zejména listová hrabanka brání rychlému odparu vody, jaký probíhá na odkryté, holé orné půdě. A aby lesy hospodařily se srážkovou vodou ještě lépe, toho je možno dosáhnout správnou volbou vysazovaných dřevin.

Monokultura mělce kořenícího smrku v srážkově podprůměrných oblastech je náchylná k prosychání a napadení kůrovcem. Má-li smrk vláhy dostatek, je schopen chodbičky vytvořené drobným broučkem zalít smolou a tím ho zahubit. Je-li ale srážek málo, výsledek boje o přežití bývá často opačný.

Foto | Karel Zvářal Vitální smrčina v sousedství smíšeného porostu.

A není bez zajímavosti, že smrky ve smíšených lesích zvládají epizody sucha lépe, než ty v monokulturách. Čím to asi je? Boj o vláhu zde není tak bratrovražedný, ve smíšeném lese se zpravidla dostane na všechny.

Voda v koruně, na zemi sucho

Foto | Karel Zvářal Přednosti smíšených porostů byly lesníkům dobře známy.

Hlouběji kořenící lesní listnáče jako dub, buk či habr si vytáhnou vodu i z větších hloubek, podobně jako modřín, sosna či jedle. Zatímco hustá koruna smrku zachytí většinu mírných srážek (tj. „pár kapek“ či vloček), u listnáčů každý deštík i sníh dopadnou od podzimu do jara na zem. A tento rozdíl v opadavosti listů vs. stálé jehličí tak přispívá k lepšímu hospodaření s menšími srážkami, neboť při přívalových deštích část drahocenných vod odtéká po povrchu a nestačí vsáknout do půdy.

Proto je důležité namixovat skladbu porostů tak, aby v zimě bezlistý buk, dub či modřín propustil srážky až k zemi, které využije současně i půda cloněná celoročně zelenou korunou smrku.

Někdy o přežití či uschnutí stromu může rozhodnout několik milimetrů srážek, které si smrk „vypůjčí“ od sousedního opadavého stromu. Vedle mykorhizní symbiózy hub s kořeny stromů je i správně vybraný mix dřevin cestou k tomu, jak zvyšovat odolnost našich lesů před důsledky delších epizod sucha. Péče o smíšený les je sice o něco náročnější, ale takový porost je po všech stránkách ekologičtější a odolnější než mělce kořenící monokultura.

