Karel Makoň: Plzeňský fantom se vrací!

regis24 13.4.2020 12:20 Reaguje na Karel Zvářal

Máte pravdu, ale pisalkum je to evidentně jedno. Je to pták? Je, tak co...

Celé to vysvětlení mi přijde docela úsměvné, nicméně nechtěl bych být v roli napadeného běžce... A co se bude dít, pokud dravec někomu skutečně ublíží? Podle mě za to stejně můžou myslivci...

Odpovědět