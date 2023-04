Lucie Kubesa: Klimaplán 2030 bude nejdůležitějším tématem volebního období

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030 zní jako téma velmi důležitě. Přece jen je to dokument, který schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Schvalování v roce 2021 sice provázela přestřelka tehdejší koalicí s opozicí, která upozorňovala na konkrétní nedostatky plánu, a i když se poměry ve vedení pražského magistrátu změnily a koalice přeskládala, je Klimaplán provázen problémy. Protahuje se třeba přestavba bioplynové stanice, kterou Praha v loňském roce koupila za bezmála 160 miliónů korun. Tendr na její přestavbu musel být z administrativních důvodů zrušen a bude třeba vypsat nový, pokud ovšem Praha získá evropské dotace. Přestavba bioplynky přijde totiž na dalších 100 miliónů a bude se čekat na ni nejméně rok.V rámci setkávání se starosty městských částí a s radními pro životní prostředí, která jsem zahájila po svém nástupu do pozice předsedkyně Výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví Zastupitelstva hlavního města Prahy, jsem byla nadšená při povídání s radním pro životní prostředí MČ Praha 6, panem Petrem Palackým. Na Šestce si totiž velmi rychle uvědomili, že magistrátní Klimaplán je sice nepochybně potřebný, ale pro městské části není zcela konkrétní, aby vycházel z místních podmínek.

Odtud byl jen krok k založení pracovní skupiny pro klimatickou strategii Prahy 6, která začala zpracovávat Klimatický plán pro Prahu 6. Plány na to, jak dosáhnout energetických úspor ve školních budovách a nemovitostech městské části, spojené s hledáním možností umístění zdrojů obnovitelné energie, dostaly rychle podobu konkrétních opatření. Dalším krokem, který následoval, byla podpora instalací obnovitelných zdrojů energie v budovách na území městské části ve vlastnictví třetích osob, hledání energetických úspor a příprava na vytváření podmínek pro budování komunitní energetiky.

Šestkový Klimaplán je zároveň zaměřen na podporu opatření, která povedou k ochlazování města a zlepšování mikroklimatu. Nová, ale renovovaná výstavba je plánovaná se zelenými střechami a vertikálními zahradami. Žadatelé o veřejné zakázky zadávané úřadem městské části jsou hodnoceni také podle toho, jak se dovedou vyrovnat s environmentálními parametry. Radnice Prahy 6 navíc velmi aktivně spolupracuje s obyvateli městské části při vzájemném informování o stavu zeleně, což přispívá k aktivitám lidí ve svém okolí. Plány na adopci stromů, případně osazování rabátek kolem stromů jsou toho důkazem.

Musím se přiznat, že takové místní Klimaplány se mi zdají být mnohem lepším řešením, jehož výsledkem bude vznik zajímavého výčtu opatření pro konkrétní městské části a vzhledem ke znalosti místních poměrů by mohly být daleko přínosnější, než z velké části deklaratorní celoměstský Klimaplán 2030, který se nejspíš nebude měnit a posouvat se bude jen v takových jednotlivostech, jako je třeba oddálení zahájení prací na bioplynce. Mohu tedy slíbit, že každý zástupce městské části, kdo od této chvíle přijde do našeho „Křesla pro hosta“, určitě odejde s komplexem informací o tom, jak to dělají na Šestce, abych využila tohoto příkladu dobré praxe pro realizaci místního Klimaplánu!

