Marek Hilšer: Vánoční dárek pro Putina

Co má společného ministr Havlíček, komunisti a Okamura? Ne, to není úvod z dětského vtipu, ale smutná politická realita Česka. Všichni zmínění „makají“ na tom, aby nový blok v Dukovanech připadl Rusům.

Na tento pátek komunisti a SPD svolali mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, kde chtějí projednat zákon z dílny Havlíčkova ministerstva, který umetá cestu právě pro Rosatom. Trochu fádně pojmenovaný zákon o „přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice“ nastavuje připravovaný tendr na nový blok v Dukovanech. Senátoři, sněmovní opozice i bezpečnostní služby vyzývají, aby vláda nezvala do tendru státní firmy diktátorských režimů z Ruska nebo Číny, protože to ohrožuje bezpečnost státu. Řada expertů u téhle největší investice na desítky let dopředu zpochybňuje model financování, který je nevýhodný pro stát a všechny, kdo platí účty za elektřinu. Jak nedávno upozornil Ivan Gabal, tendr je navíc v tuhle chvíli přímo šitý na míru Rosatomu – ten jediný dodává reaktory o výkonu, který Havlíčkovo ministerstvo pro tendr zvolilo (!).

Zkrátka kolem tendru na Dukovany je celá řada dost zásadních problémů, které je třeba řešit, a má o nich proběhnout řádná debata – protože investici za stovky miliard korun zaplatíme všichni. Jenže ti, komu jde o reálné problémy této země, mají teď plné ruce práce se zvládáním epidemie i ekonomického propadu, kterou přinesla a ještě přinese. Ne tak ministr Havlíček, komunisti a Okamura – ti se právě snaží využít, že je pozornost zaměřena jinam, a chtějí co nejrychleji poslat sněmovní přihrávku pro Rosatom.

Je nechutné, že tento útok na bezpečnost a nezávislost naší země podnikají zmínění pánové pár dní po výročí 17. listopadu. Stojí za to ale připomenout, že blok v Dukovanech postavený Rusy není jen rizikem geopolitickým a korupčním, jde také o riziko čistě fyzické – Rosatom letos dostavěl jadernou elektrárnu v Bělorusku. Nejenže jim při výstavbě reaktor upadl a ten náhradní zase při přesunu odřeli o sloup, ale především celou elektrárnu tři dny po slavnostním spuštění museli odstavit – prý tam vybuchly transformátory. Nedávno vznikl působivý seriál, který dobře dokumentuje problémy ruské bezpečnosti práce, jmenuje se Černobyl. Možná by se na něj měl ministr Havlíček podívat. A přestat svým konáním ohrožovat bezpečnost této země.

