Martin Mach Ondřej: Dostat zaplaceno, že nemáte auto? Parkovací experiment na Praze 7 neprošel. Škoda

Lukas B. 14.6.2024 11:45

ostatně soudím, že by parkování:

1. nemělo být v gesci městských částí, ale magistrátu, a zonace by měla být v rámci celé prahy. přelévání parkující zátěže mezi městskými částmi je pitomé a směšné.

2. bylo by fakt vhodné se zachovat poněkud tržně, a při převisu poptávky nad nabídkou zdražovat, a to tak dlouho, dokud se to neprotne. parkování je zboží jako každé jiné, není to žádné lidské právo.

3. největší brzdou výstavby parkovacích domů je laciné parkování ve veřejném prostoru. vybudovat parkovací místo v parkovacím domu je něco pod půl milionu, má-li to stavět developer a místa pronajímat, potom bude očekávat nějakou návratnost investice (něco okolo deseti patnácti let, přece jenom, je to investice konzervativní) a ejhle, ono to je úplně stejná cena, jako když si chcete najmout garáž - 3-6 tisíc měsíčně (pomneme-li úplné centrum typu nerudovky). pokud parkování na ulici nebude stát podobně, tak nikdo kdo není blázet nebude parkovací domy stavět.

4. v praze zoufale chybí především krátkodobé parkování. a tuhle funkci především by měla mít parkovací místa na ulici. proto soudím, že dlouhodobé parkování na ulici by mělo být dražší než v parkovacím domě v téže lokalitě, aby odstavená auta, co se tři týdny nepohnou, neblokovala veřejný prostor.

5. parkování za hubičku pro rezidenty je populismus na lokální úrovni cílící na blbé voliče (těch je bohužel většina). institut místa trvalého pobytu nezakládá žádné jiné právo, není to žádné domovské právo nebo akcie obecního majetku.

6. platit někomu za to, že nemá auto, je pitomost. ad absurdum, budete mi platit za to, že nemám psa?

Odpovědět