Michal Berg: Nenechme si ujet (noční) vlak!

- Prosinec 2021: Vídeň - Michov - Paříž a Curych - Kolín n/R - Amsterdam

- Prosinec 2023: Vídeň / Berlín - Brusel / Paříž

- Prosinec 2024: Curych - Barcelona

Rakouské, německé, švýcarské a francouzské dráhy se v úterý 8. prosince dohodly na dalším rozvoji sítě nočních vlaků v Evropě.

Pozorný divák si všimne, že jakékoli české město v této mapě chybí. Ve skutečnosti dnes z Prahy jezdí na západ jediný noční vlak (do švýcarského Curychu), jedna rakouská linka pak naším území projíždí (Vídeň - Berlín, stojí v Břeclavi, Ostravě a Bohumíně).

Píšu dopis novému řediteli Českých drah, aby tuhle věc začal řešit.

V tuto chvíli by jako úplné minimum stačilo napojit skrze Západní expres z Prahy do Mnichova, přímé lůžkové a lehátkové vozy by bylo možné přepojit na vlaky Vídeň - Düsseldorf/Brusel v německém Regensburgu, ve kterém oba vlaky zastavují. Rakouské dráhy nyní jezdí do Bruselu dvakrát týdně, v plánu je rozšíření tohoto spojení na denní. Praha by tak získala pohodlné spojení s klíčovou evropskou metropolí, ze které je možné pokračovat vlaky dále do Francie nebo Velké Británie.

Protože trasa přes Plzeň je méně spolehlivá, je potřeba pracovat na tom, abychom propojili Prahu přes Drážďany, a ve střednědobém výhledu abychom se vrátili k tomu rozsahu nočních vlaků, které jezdily ještě cca roce 2010.

Leteckou dopravu čeká útlum a do původního rozsahu se už asi nikdy nevrátí. Noční vlaky jsou mnohem ekologičtější a ve většině pohodlnější. Moderní noční vlaky jsou bezpečné, lůžkové vagony mají na palubě nejen širokou nabídku občerstvení, ale také sprchu. Do cíle tak dorazíte odpočinutí a čerství.

Letecká doprava je v rychlosti výhodná jen někdy. Do času jízdy je potřeba si připočítat cestu na letiště a z něj, čas na bezpečnostní prohlídky a odbavení. To vše ve vlaku odpadá.

V posledních letech začali v masovém měřítku opět jezdit Češi k moři nočními vlaky - jak do Chorvatska, tak do Polska. Pro plnohodnotnou alternativu létání nebo dlouhých cest autem je ale potřeba, aby noční spoje z Česka směřovaly i tam, kam míří většina obchodních nebo pracovních cest - na západ.

Ano, v tuto chvíli je to oproti jiným opatřením směrem ke covidu méně důležité. Ale změny na železnici trvají dlouho, vyrobit potřebné vagony také, takže než se to podaří realizovat, virová situace se bezesporu zásadně zlepší. A proto je potřeba začít pracovat už teď a nenechat si ujet vlak...

