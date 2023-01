Mikuláš Peksa: Konec černých skládek?

Jaroslav Řezáč 21.1.2023 07:37 Reaguje na Miroslav Vinkler

Jenže to by se muselo vyrábět méně a to by lobbisté v Bruselu nepřežili. V Bruselu plánují regulace, který zaplatí obyčejný občan a nebo firmy, které regulacemi vyžene mimo Evropu. Pan Peksa to napíše tak, aby něco napsal ale ne zas moc, aby jim do toho moc nikdo nerejpal. Kšefty s nelegálním odpadem stejně budou dál, akorát ti “ slušní” zaplatí mnohem víc

