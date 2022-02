Mikuláš Peksa: Noční vlaky po Evropě jsou budoucnost cestování

Jan Bažacký 4.2.2022 12:00

V článku chybí autorovi ještě sezónní noční spojení Českých Drah k Baltu (a to dokonce existuje déle, než bájný RegioJet do Chorvatska). Jde o rychlíky z Bohumína do Helu/Leby/Kolobřehu. Osobně vyzkoušeno a plná spokojenost. Večer zalehnout a ráno u moře. Noční cestování má budoucnost a je jen škoda, že nabídka u nás je stále bídná. Hlavně lůžkové spojení na západ nyní zoufale chybí (uvidíme, jak se RegioJet na trase do Bruselu uvede). Přitom stejně jako jezdí ČD do zmiňovaného Švýcarska by mohl jet i přímý lůžkový vůz do Paříže (v Rakousku by se napojil na NightJet směr Paříž). Ale asi se málo snaží, domluva zatím veškerá v nedohlednu.

Odpovědět