Mikuláš Peksa: Proč Evropský parlament volá po zákazu vývozu plastů z EU?

Pokrok v Evropském parlamentu

V roce 2021 jsme z Evropské unie vyvezli 32,7 tun odpadu, z toho více než milion tun tvořil odpadový plast. Objem vyvezených odpadků se od roku 2004 zvýšil o 75 %. Část odpadu se podaří recyklovat, zbytek ale končí na nelegálních skládkách, které znečišťují životní prostředí, otravují lidi, živočichy a rostliny. Současný stav představuje také ekonomický problém, protože znamená ztrátu zdrojů a příležitostí pro recyklační průmysl v EU. Navíc silná závislost EU na zpracování některých toků odpadu v zahraničí představuje další negativní dopad, který byl odhalen v souvislosti s dovozními omezeními zavedenými zeměmi jako Čína v roce 2018.Evropská unie se zavázala tento problém řešit v rámci Akčního plánu pro oběhové hospodářství. Evropský parlament nyní volá po zákazu vývozu plastů z EU.

Zpráva Evropského parlamentu navazuje na nařízení Evropské komise z listopadu 2021, které stanovuje nová pravidla EU pro přepravu odpadů. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu přijal na začátku prosince 2022 legislativní zprávu, ve které europoslanci nařízení Komise podpořili a předložili návrh, jak koncepci posílit a zefektivnit. Konkrétně jde o čtyři kroky: zákaz vývozu plastového odpadu, zavedení přísnější definice environmentálně šetrného hospodaření, efektivnější monitorování nakládání s odpadem a zavedení oznamovací povinnosti pro vývoz odpadu z PVC.

Revidované právní předpisy by měly efektivněji chránit životní prostředí i zdraví lidí a zároveň nám umožnit plně využívat možnosti, které odpad představuje pro EU v rámci cílů Zelené dohody, včetně posílení oběhového hospodářství a minimalizace znečišťování.

Náš plast, náš problém

V přijaté zprávě europoslanci jasně podpořili zákaz přepravy všech odpadů určených k likvidaci v rámci EU s výjimkou dobře odůvodněných zvláštních okolností. Další zákaz by měl platit pro vývoz nebezpečných odpadů z EU do zemí mimo OECD. Vývoz neškodlivého odpadu mimo země OECD by měl být povolen pouze v případě, kdy tyto země prokáží schopnost s tímto odpadem nakládat udržitelným způsobem. Zásadním krokem je podpora europoslanců pro zákaz vývozu plastového odpadu do zemí mimo OECD a postupné ukončení vývoz do zemí OECD do čtyř let.

Nelegální skládky

Nelegální skládky, které nejsou v souladu s regulacemi pro bezpečné nakládání s odpadem, představují značné riziko pro životní prostředí a zdraví lidí. Hlavním problémem je nedostatečná údržba a konstrukce, což může umožnit odpadu unikat do ovzduší a do vody a také uvolňovat škodlivé látky, jako jsou rtuť nebo dioxiny. Tyto látky mohou poškodit nervový, imunitní nebo reprodukční systém a mohou mít karcinogenní efekt. Navíc černé skládky jdou často ruku v ruce s korupcí a brání místnímu rozvoji. Nelegální obchodování s odpadem, které zahrnuje nelegální přepravu, zpracování, likvidaci i recyklaci, patří podle agentury Eurojust mezi čtyři nejzávažnější trestné činy v oblasti životního prostředí. Podle studie z roku 2021 se roční zisky z nelegálního obchodování s odpadem pohybují mezi 3,7 a 15,3 miliardami eur.

Zpráva podpořená Evropským parlamentem volá po vytvoření cíleného mechanismu EU na provádění kontrol, které mají za úkol odhalovat a zamezovat nezákonné přepravě odpadu. Posílenou schopnost vymáhání práva členskými státy by měly doprovázet sankce a posílení spolupráce v oblasti inspekcí a vyšetřování na vnitrostátní i celounijní úrovni.

Digitalizace a monitoring

Na mezinárodní úrovni se přeprava odpadu řídí Basilejskou úmluvou, která vstoupila v platnost v roce 1992. Smluvní strany, včetně EU a jejích členských států, podle ní musí zajistit, aby se se škodlivým odpadem zacházelo v souladu s environmentální šetrností. Úmluva rovněž ukládá povinnost minimalizovat množství odpadu, které se přepravuje – odpad by se měl zpracovat co nejblíž místu vzniku. Pro představu, mezi členskými státy EU se každoročně převeze kolem 67 miliard tun odpadu. V rámci nové zprávy bude převoz odpadu mezi členskými státy dále možný, bude ale podpořen digitální centrálním systémem, kde se budou ukládat informace o přepravě odpadu. Ten podpoří analýzu na zlepšení efektivity likvidace odpadu a posílí transparentnost celého procesu, jelikož nedůvěrná data budou v rámci systému volně přístupná veřejnosti.

Po přijetí zprávy na plenárním zasedání v lednu se čeká na Radu, která se musí teprve dohodnout na svém postoji. Potom nařízení poputuje do trialogu.

