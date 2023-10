Miroslav Bobek: Další zkouška nezlomné Pipi

Foto | Miroslav Bobek / Zoo Praha pipi.

V polovině srpna jsem tu psal o mladé samičce bonga horského, která v naší zoo přišla o matku, ale prokázala ohromnou vůli žít. Její příběh má další dějství.Osiřelá samička, které chovatelé začali později říkat Pipi, díky zapojení do stáda začala pít u dvou dalších samic, což spolu s umělým přikrmování postačovalo k jejímu celkem zdárnému vývoji. Po měsíci dokonce umělý příkrm přestala úplně vyžadovat. Mnohem starší mládě samičky Raily se totiž tou dobou již z velké části živilo zeleným krmením a Pipi tak měla značný přísun mateřského mléka.

Takhle napsáno to zní možná až příliš jednoduše; ve skutečnosti se však ani tento úsek života malé Pipi neobešel bez komplikací, které se dařilo zvládat jen díky velkému nasazení našich chovatelů.

První zářijový víkend bohužel přišla katastrofa. Katastrofa způsobená neukázněnými návštěvníky. Skupina rodičů nedávala pozor na své děti a ty se začaly honit za plůtkem mimo návštěvnické prostory. Splašily tak bongy odpočívající na jinak vždy klidném místě. Vyděšené antilopy vyrazily pryč – a Pipi vrazila do plotu. Po nárazu sice odešla po svých, ale byla mimořádně otřesená. Objevil se jí otok na čenichu a následně i výtok z nozder, kvůli bolestivému otoku omezila příjem potravy a začala ztrácet na váze. Opakovaně u ní zasahoval veterinář a chovatelé měli opět bezesné noci.

Lucie Křížová k tomu napsala: „Co k této události dodat... Dotyční návštěvníci zničili více než dva měsíce naší práce a vrátili nás i mládě opět na začátek cesty. Málokdo si umí představit, kolik snahy a energie to stálo nejenom některé z nás chovatelů, ale i samici Raily, která právě díky naší snaze přijala malou samičku téměř za svou. Za tím vším je spousta dobrovolné práce o volnech, zrušená dovolená, vstávání ve čtyři hodiny ráno a pozdní příchody domů na úkor našich rodin... To vše děláme s láskou a ochotou navzdory obrovské únavě. A nyní máme před sebou opět nejistou budoucnost mláděte a začínáme opět od začátku. Ale my to nevzdáme.“

Úsilí chovatelů a tentokrát i veterináře se vyplatilo. Po dalších třech týdnech začala Pipi opět přibírat a vrátila se ke svému běžnému chování. Jak říká kurátorka Bára Dobiášová, jeví se velmi aktivně, je plně socializovaná a vedle příjmu zeleného krmení také stále pije zejména od Raily. Při posledním vážení měla již 46 kilogramů – pokud by ovšem vinou neukázněných návštěvníků nedošlo k jejímu zranění, vážila by možná až o deset kilogramů víc…

