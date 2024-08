Miroslav Bobek: Gorilka na prodej. Zachráníme ji?

Zdroj | Zoo Praha

Asi rok staré gorilí mládě, které se vyděšeně krčí v malé, z prken stlučené kleci. Ta fotografie vhání slzy do očí. A to ještě není nejhorší z těch, které nám od středečního odpoledne přicházejí…Od středy se v Kamerunu hraje o život tohoto gorilího mláděte – a jistou roli v tom máme i my v Zoo Praha.

Jeden z obyvatel východokamerunského města Lomié nabídl ve středu tuto malou gorilku pracovníkovi našeho projektu Toulavý autobus. Jména ani další detaily zatím nemohu zveřejňovat, nicméně dotyčný ji údajně našel v lese chycenou do pasti. Od našeho pracovníka pak očekával, že za ni dostane slušně zaplaceno. To se mýlil. Mládě bylo orgány ochrany přírody obratem zabaveno.

Bohužel nemá smysl se pokoušet vrátit toto mládě zpět do přírody. Když pominu naprostou nepřehlednost terénu, absenci odborných kapacit a nebezpečí pytláků, je velmi pravděpodobné, že matka mláděte již nežije… Historce o jeho náhodném nalezení se nikomu znalému místních poměrů nechce věřit.

Je proto jediná možnost, a to záchranné centrum pro primáty. Od pátečního večera je gorilí mládě již v jednom z nich. Pokud je nám známo, přijímá potravu a má jen drobná poranění v oblasti pasu, což je v podobných případech obvyklé. Snad by tedy mohlo být v pořádku.

O příběhu „naší” gorilky z Lomié budu samozřejmě dál informovat. Navzdory veškerému úsilí mnoha lidí však bezvýhradný happy end nečekejte. Když všechno dobře dopadne (a to ještě není zdaleka jisté), nejspíš prožije celý svůj život v záchranné stanici. Pozdější návrat goril ze záchranných center do přírody je totiž prakticky nemožný a vývoz z Afriky do zoologických zahrad na jiných světadílech z více důvodů vyloučený. To však nic nemění na skutečnosti, že umístění upytlačeného mláděte do záchranného centra je to nejlepší možné řešení a že zodpovědnost za jeho osud nese pytlák, který ho připravil o svobodu a patrně také o matku…

Dívám se na fotografii osiřelé gorilky… Je k pláči – a k vzteku zároveň.

