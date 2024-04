Miroslav Bobek: Obtížná cesta k prvním slůňatům

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha Vlevo Max, který v pátek oslavil osmé narozeniny, a vpravo Rudi.

Nastal čas. Sloni indičtí Max a Rudi už nejsou malá slůňata. V sobotu jsme se s nimi v Zoo Praha loučili. Přiblížili se dospělosti a během jara se vydají do svých nových domovů, nejprve Rudi do Itálie a poté Max do Belgie.Budou to pro mne zlomové okamžiky. Max je prvním a Rudi druhým slonem počatým a narozeným v Praze. A přišli tu na svět jenom díky tomu, že jsme s vynaložením ohromného úsilí přivezli ze Srí Lanky jejich matky – slonice Janitu a Tamaru. Vrací se mi proto množství vzpomínek.

Když jsem roce 2010 nastoupil jako ředitel do Zoo Praha, budoucnost zdejšího chovu slonů byla na vážkách. Pracovali jsme na tom, aby se mohlo začít se stavbou nového Údolí slonů, ale současně nás trápila klíčová otázka: Kde do něj vezmeme slony?

Tehdy jsem si uvědomil, že v 70. letech jsme dostali dva slony z Cejlonu, dnešní Srí Lanky. Byl to tenkrát dar československému lidu a dvě slůňata cestovala z Kolomba do Prahy plných jedenačtyřicet dní. Řekl jsem si, že bychom se slonice do našeho nově připravovaného pavilonu mohli opět pokusit získat ze Srí Lanky.

Následovaly měsíce a měsíce vyjednávání i příprav, ve kterých pomáhali čeští diplomaté a obchodníci. Na Srí Lance měla v té době největší vliv rodina Radžapaksů. Tři bratři z této rodiny byli ve funkcích prezidenta, ministra obrany a ministra pro ekonomický rozvoj. A právě pod třetího z nich, Basila Radžapaksu, spadal i případný vývoz slonů. Po různých peripetiích se nám s ním podařilo dojednat hned čtyři slonice. Jenže pak přišla studená sprcha. Mezi Českou republikou a Srí Lankou došlo k diplomatické roztržce. Žádní sloni nebudou!

Až když se situace trochu uklidnila, podařilo se najít řešení. Dvě slonice bychom přece jen mohli dostat. To byla skvělá zpráva, současně však vyvstal problém s penězi na jejich přepravu do Prahy. Kdybychom si pronajali nákladní letadlo, jedna slonice by nás vyšla na astronomickou částku, kterou bych asi jen tak neobhájil. Naštěstí nám tenkrát pomohla i náhoda.

Když jsme se s naším velvyslancem chystali na další jednání u sira Basila, ukázalo se, že je v zahraničí. Přijal nás proto jeho bratr, Gotabaja, který tehdy zastával funkci ministra obrany. Hned na začátku schůzky zopakoval, že slonice budou jen dvě. Vysvětlil jsem mu svůj problém a zmínil, že srílanské vzdušné síly disponují nákladními letadly hercules. Nešlo by jedno použít? Ministr zvedl telefon a za chvíli bylo vše domluveno.

Konečně v noci ze soboty 6. na neděli 7. října 2012 přistál v Praze srílanský hercules se slonicemi Tamarou a Janitou na palubě. V úterý 5. dubna 2016 se pak Janitě v Údolí slonů narodil Max – první stoprocentně pražské slůně – a v pátek 7. října 2016 porodila Tamara Rudiho.

