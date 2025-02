Miroslav Bobek: Rudomořská ryba s vazbou na Prahu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Miroslav Bobek / Miroslav Bobek / Zoo Praha

Jedna z prvních ryb, kterou jsem vyfotografoval při letošním šnorchlování v Rudém moři, byl kněžík Rüppelův. Není v nejmenším vzácný, zbarvení má ovšem úchvatné. A nejen to. Důvod, proč jsem se jemu a hlavně jeho objeviteli rozhodl věnovat dnešní sloupek, je spojení s Prahou. Sice slabé, ale nepopiratelné.Tohoto kněžíka, který je endemitem Rudého moře, popsal roku 1871 německý badatel Carl Benjamin Klunzinger (1834-1914). Přiřknul mu druhové vědecké jméno rueppellii a vzdal tak poctu o čtyřicet let staršímu krajanovi Wilhelmu Rüppellovi (1794-1884), jenž proslul svými botanickými a zoologickými výzkumy v Africe a v Arábii.

Klunzinger však nepopsal zdaleka jen kněžíka Rüppelova, nýbrž celou řadu vědě doposud neznámých druhů, zejména ryb, a další po něm byly jinými vědci pojmenovány. Hned během prvního letošního šnorchlování jsem si kromě zmíněného kněžíka fotografoval také sapína sírového, kterého objevil rovněž Klunzinger, a pyskouna Gomphosus klunzingeri nesoucího pro změnu jeho jméno.

Carl Klunzinger byl bezpochyby pozoruhodný člověk. Po pravdě mi trošku připomíná hrdinu mayovek Karu ben Nemsího (ale to mě možná až příliš ovlivnil jeho portrét, na němž má fez). Nejprve vystudoval medicínu a poté ještě navštěvoval přednášky geologie a zoologie. V roce 1862 odcestoval do Káhiry, kde se během osmnácti měsíců naučil arabsky, načež začal působit jako lékař ve starobylém přístavním městě Quseir. To se nachází zhruba v polovině cesty mezi známými egyptskými letovisky Hurghadou a Marsa Alam, avšak tehdy bylo mnohem významnější. V Quseiru pobyl Klunzinger pět let a vedle svého lékařského povolání se intenzivně věnoval zejména výzkumu mořské fauny. Potom se vrátil do Německa, kde zpracovával nejen své sbírky, ale také australský materiál Ferdinanda von Muellera. Později se na čas vydal zpět do Quseiru, kde pokračoval ve své zoologické práci. Krom toho pro západní svět zdokumentoval podobu a fungování tohoto města pod osmanskou nadvládou. Svou kariéru zakončil jako profesor na univerzitě ve Stuttgartu.

A jestliže jsem v úvodu zmínil vazbu na Prahu, byť slabou, tak tady je: svým studiím geologie a zoologie se mladý Carl Benjamin Klunzinger věnoval ve Vídni – a u nás v Praze.

