Miroslav Bobek: Znovuobjevený drak a jeho Strážci

S ředitelkou Zoos Victoria dr. Jenny Gray jsem se sešel po bezmála dvou letech. Ve správní budově melbournské zoo jsme si vyprávěli, co se za tu dobu stalo nového. „A hlavně jsme po dekádě marného pátrání našli viktorijského draka. Čtyřiapadesát let byl nezvěstný a mnozí ho pokládali za vyhubeného. To jsme si ale nechtěli připustit.“O chvíli později už mi „viktorijské draky“ ukazovala jejich chovatelka. Nejprve dospělého jedince z odchytu v přírodě a pak vzrostlé mládě. Úplně první, které se podařilo vypiplat v lidské péči! Třesoucíma se rukama jsem rychle pořídil pár snímků. Tohle zvíře moc lidí nefotilo…

Označení „viktorijský drak“ bych měl ale uvést na pravou míru. V Austrálii žije přes sto druhů „draků“ a v tomto případě jde o taxon Victorian grassland earless dragon, vědeckým jménem Tympanocryptis pinguicolla. České jméno nemá, ale nabízí se mu říkat buď agama viktorijská, nebo spíše agamka viktorijská. Koneckonců měří nějakých 15 centimetrů. Určité dračí vzezření však tomuto drobnému ještěrovi dodává vedle celkového výrazu i zbarvení a řada trnů na šíji.

Ke znovuobjevení agamky viktorijské došlo loni v lednu. Při průzkumu na lokalitě ležící západně od Melbourne, který předcházel jejímu plánovanému zastavění, odchytili mladí zoologové Pat Monarca a Emi Arnold jednoho jedince a jeho snímek poslali příslušným pracovníkům Melbourne Zoo.

„Kolegů se zmocnilo nadšení,“ líčila mi Jenny. „Bylo to podobné, jako by došlo k objevení živého vakovlka. Jenže vzápětí přišlo hluboké zklamání. Nálezci odchyceného jedince po vyfotografování opět pustili. Co když se žádného dalšího už nepodaří najít?“

To se naštěstí nestalo. V nově objevené lokalitě výskytu se sice nejprve podařilo najít jen dva samce a jednu samici – příliš málo pro založení záchranného chovu, takže další zklamání –, ale posléze počet odchycených zvířat přece jen stoupal. Postupně se v Melbourne Zoo podařilo shromáždit 29 agamek viktorijských pocházejících z přírody. A mezitím se (také díky zkušenostem s chovem příbuzného druhu Tympanocryptis lineata) dařilo rovněž odchovávat mláďata. V den mé návštěvy tak bylo v Melbourne Zoo 83 agamek viktorijských – či chcete-li, „viktorijských draků“.

Kromě vyhledávání dalších jedinců na lokalitě ve Waddawurung Country (v poslední době i za pomoci speciálně vycvičených psů) a zvětšování populace agamek viktorijských v lidské péči chtějí pracovníci Melbourne Zoo vytipovat pět vhodných lokalit a na nich pak odchované jedince vypouštět. Bude to ale ještě běh na dlouhou trať.

„Melbourne Zoo je nyní dračí zoologická zahrada. Všimněte si, že na draky upozorňujeme po celém areálu,“ podotkla Jenny, když jsme odcházeli z chovného zázemí agamek viktorijských. „Jsme Dragon Guardians, Strážci draků.“

