Nikol Krejčová: Lesy ČR slibují omezení kácení v Krušných horách, přitom chtějí kácet v oblastech, kde jim to úřad zakázal

Ministři životního prostředí Petr Hladík a zemědělství Marek Výborný dnes s generálním ředitelem Lesů České republiky Daliborem Šafaříkem oznámili, že Lesy ČR budou v unikátních krušnohorských bukových lesích hospodařit šetrněji Lesníci také údajně vytipovali na 250 hektarech porosty v hůře přístupném terénu, které zůstanou zcela bez zásahu člověka. To považujeme za nedostatečné.

V tu samou chvíli se ovšem firma odvolává proti zákazu kácení, který v porostech starších 120 let vyhlásil Ústecký kraj a který se týká 1 200 hektarů.

Lesy ČR přitom spravují 8 800 hektarů lesů v krušnohorských bučinách, v současné době chtějí pokácet 15 200 stromů. V minulosti také kvůli omezení kácení Lesy ČR podle zjištění Greenpeace obepisovaly místní obce a strašily je zákazem vstupu do lesů.

Jakékoli rozšiřování bezzásahových zón v unikátních lesích starších 120 let vítáme. Ale návrh lesů ochránit jen 250 hektarů státního lesa v krušnohorských bučinách je zoufale nedostatečný a je to skoro pětkrát méně, než co po firmě už nyní požaduje Ústecký kraj.

Navíc je třeba si uvědomit, že Lesy ČR už kácejí ve starých cenných porostech ve Ždánickém lese, plánují těžbu dřeva v Evropsky významné lokalitě Chřiby a na dalších místech s unikátní přírodou.

Přečtěte si také | Lesníci ve Východním Krušnohoří vytipovali 250 hektarů, jež zůstanou bez zásahu

Ministři Hladík a Výborný by místo nekritického přijímaní drobků ze stolu Lesů ČR měli požadovat konec kácení ve všech starých lesích, a ne jen v těch, do nichž je pro vlastníka obtížné dostat harvestory a motorové pily.

