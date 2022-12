Ondřej Bačík a Ivo Dokoupil: Jaký je další osud jesenické divočiny? Problémem jsou těžby v lesích, lidé mimo stezky a špatně fungující Správa CHKO

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Společnost přátel Jeseníků Výjimky udělené Správou CHKO umožňují plošné vytěžení horských lesů v 1. a 2. zónách, včetně starých porostů. Snímek ukazuje stav na území 2. zóny CHKO v oblasti Koberštejna a Staré hory.

CHKO Jeseníky jsou ostrovem horských lesů a vysokohorského bezlesí a útočištěm pro řadu vzácných druhů. Otázka ale zní, co bude s touto největší divočinou na Moravě dál a zda jí vytvoříme podmínky pro přežití.Společnost přátel Jeseníků (SPJ) již řadu let organizuje nezávislý monitoring vzácných druhů na území CHKO založený na pozorování v terénu a na fotopastech. Projekt „Život v jesenické divočině“ organizace financuje z vlastních zdrojů a z darů veřejnosti. Minulý týden zveřejněné výsledky projektu ukázaly, že území CHKO Jeseníky je domovem vlka, rysa a orla skalního. Dále jsme prokázali výskyt řady dalších vzácných druhů, ale také nepůvodních a člověkem uměle vysazených zvířat. Populace některých vzácných druhů klesají nebo vymírají. Společným jmenovatelem všech vlivů je pak člověk.

Tlak na přírodu Jeseníků se stupňuje a lze jej považovat za největší v historii. Klíčovým problémem jsou celoročně probíhající těžby dřeva v lesích, ať už jde o úmyslné těžby nebo o kalamitní kůrovcové těžby. Těží se téměř všude a velmi často lze vidět skládky vytěženého dřeva, svahy s erozními rýhami a lesními svážnicemi po těžké technice, nebo je slyšet hluk motorových pil. Příroda Jeseníků nutně potřebuje klidová území, kde by člověk nezasahoval a přírodní procesy včetně kůrovce by byly ponechány přirozenému vývoji. Vlk, rys, orel, ale i sovy a další dutinoví ptáci i lesní kuři potřebují klid pro námluvy, hnízdění a vyvádění mláďat a často potřebují také vhodné prostředí tvořené starými stromy, soušemi, padlým mrtvým dřevem v kůře. Velkým problémem je proto kácení a ničení starých lesů a bučin nebo vyřezávání bříz z mladých porostů.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Společnost přátel Jeseníků Častým důsledkem těžeb jsou erozní rýhy nebo vyježdění lesních svážnic a poškozování lesní půdy a vodního režimu. Snímek je na území 2. zóny CHKO, Medvědí hornatina.

Fenoménem posledních let je tzv. overturismus a vysoký počet lidí na horách. Jeseníky se staly dopravně snadno dostupné, roste počet resortů, propagačních kampaní a vše násobí negativní dopady sociálních sítí. Výsledkem jsou často plná parkoviště, auta odstavená na lesních cestách, řvoucí motorky a hory plné lidí. Likvidační pro vzácnou přírodu Jeseníků je stále častější chození lidí mimo stezky, volné pobíhání psů, nocování v odlehlých lokalitách a s tím spojené rušení vzácných druhů zvířat, sešlap a ničení chráněných rostlin, které často mají svůj původ až v době ledové.

Apelujeme na veřejnost, aby se nepropagovala poslední odlehlá místa mimo značené stezky na Facebooku nebo na Instagramu. Zejména 1. zónu CHKO Jeseníky, která tvoří pouze 7 % nejcennější přírody a je chráněna zákonem, je potřeba zachovat jako klidové území pro vzácné druhy zvířat a rostlin. Lákání tisíců lidí na sociálních sítích do těchto míst vede k jejich zániku. Zodpovědné chování každého člověka je tedy velice důležité pro další osud horské divočiny a divokých zvířat.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Společnost přátel Jeseníků Stále častější chození lidí mimo stezky ve vzácných lokalitách, rušení zvířat a sešlap druhů rostlin z doby ledové. Snímek je z vrcholu Břidličné hory, 1. zóna CHKO a přírodní rezervace.

Dlouhodobým problémem Česka je pytláctví, které v praxi představuje trestný čin neoprávněného lovu zvěře včetně vlků, rysů nebo velkých dravců. Mediálně známé případy jako je nález mrtvého rysa v mrazáku myslivce na Klatovsku v roce 2021 nebo dvanáct obviněných osob v rámci Operace Lovec ze stejného roku ukazují jen špičku ledovce. Lze předpokládat, že podobné situace se nevyhýbají ani Jeseníkům, obzvláště když místní dřívější populace rysa ostrovida „někam zmizela“.

Společným jmenovatelem problémů je Správa CHKO

Správa CHKO Jeseníky bohužel dlouhodobě nevytváří účinná opatření pro zachování a rozšiřování divoké přírody v Jeseníkách a naopak umožňuje její ničení. Nezavádí ani dostatečná opatření na záchranu klíčových druhů zvířat nebo na obnovení jejich populací. Zásadním problémem je to, že Správa CHKO Jeseníky:

- je velmi vstřícná k těžařům a letos vydala celou sérii výjimek na zákonem zakázané činnosti, ve kterých umožňuje při napadení stromů kůrovcem plošné vytěžení horských lesů, a to na území nejpřísněji chráněné 1. a 2. zóny CHKO. V případě suchého počasí a gradace kůrovce hrozí neomezené těžby. Výjimky byly povoleny do 31. 12. 2024,

- v těchto výjimkách rezignovala na ochranu starých a biologicky hodnotných porostů a umožnila v nich rovněž plošné těžby v případě napadení kůrovcem,

- výjimky na holoseče udělila i v evropsky chráněných a unikátních horských smrčinách v 1. a 2. zóně, dokonce i v nejstarších porostech pralesovitého charakteru (mimo NPR),

- promarnila 10 let a nerealizovala stanovená opatření v rámci Plánu péče o CHKO Jeseníky, kdy měla připravit podklady a vyhlásit nové přírodní rezervace a zejména měla připravit významné rozšíření plochy NPR Praděd a NPR Šerák-Keprník. Toto opatření je přitom zásadní z důvodu nutnosti ochrany evropsky výjimečné přírody např. v oblasti masivu Vozky, Červené hory a Břidličné hory,

- nezajistila vytvoření klidových a bezzásahových území, kdy by alespoň na 10% plochy CHKO mohla skutečně fungovat divoká příroda, přirozené přírodní procesy a klid by zde měly velké šelmy, dravci a další vzácné druhy,

- zcela nedostatečně zajišťuje ochranu vzácných lokalit prostřednictví stráže přírody, která by měla mnohem aktivněji kontrolovat dodržování pravidel ze strany turistů. Potkat strážce přírody v terénu je opravdu velká vzácnost,

- rezignovala na přípravu a realizaci projektů na posílení nebo obnovení populací (reintrodukce) rysa ostrovida a tetřeva hlušce, ačkoliv jde o vlajkové druhy pro divokou přírodu. Přes opakovaný apel ze strany ekologických organizací se žádný záchranný program a reintrodukce nepřipravuje. Obnova populace tetřeva hlušce probíhá řadu let např. v Beskydech, ačkoliv Jeseníky mají mnohem lepší přírodní podmínky a klidové oblasti.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Společnost přátel Jeseníků Orel skalní na lovu v centrální části CHKO Jeseníky. Vlk, rys, orel a další vzácné druhy nebudou žít mezi motorovými pilami, harvestory a zástupy lidí mimo stezky v ekologicky citlivých lokalitách.

V případě rysa ostrovida Správa CHKO Jeseníky upřednostňuje přirozený návrat této šelmy do Jeseníků a tvrdí, že si šelmy najdou cestu samy, zejména ze Slovenska. Jak ovšem ukazuje realita uplynulých 20 let, přirozená obnova tohoto druhu v Jeseníkách nefunguje. Zásadním problémem je fragmentace volné krajiny rychle se rozvíjející výstavbou, snižování prostupnosti krajiny pro velké šelmy a omezené možnosti přirozeného posílení jesenické „populace“. Dnes jediná stabilní a skutečně fungující populace této krásné šelmy v ČR je na Šumavě, a to právě díky reintrodukci rysa. V letech 1982 až 1989 bylo na české straně vypuštěno sedmnáct divokých rysů původem ze Slovenska. Obdobně i na bavorské straně bylo do přírody vráceno několik jedinců. Odhaduje se, že dnes se v celé širší přeshraniční oblasti Šumavy pohybuje zhruba 120 rysů.

Uvedené body a opatření jsou zásadní pro přežití divočiny v Jeseníkách. Pokud nedojde k nápravě, v příštích letech hrozí vážné poškození poslední zbývající divoké přírody a také populací vzácných druhů zvířat. Klíč k přežití poslední divočiny na Moravě má Správa CHKO, nedělá proto ale téměř nic. Místo toho je vstřícná k těžařům, vydává jednu výjimku za druhou a umožňuje plošné vytěžení horských lesů. Za 10 let nesplnila zásadní úkoly z Plánu péče o CHKO Jeseníky, nepřipravila nové rezervace a rozšíření rezervací v oblasti Pradědu a Keprníku. To je přitom klíčové, jde o evropsky unikátní přírodu, která nutně potřebuje lepší ochranu. Správa CHKO také vůbec nezvládá ochranu klíčových vzácných lokalit před neukázněnými turisty. Strážce přírody je možné potkat u Petrových kamenů, ale jinde si kde kdo dělá, co chce. Nejlepším řešení pro centrální území CHKO je proto do budoucna vyhlášení Národního parku Jeseníky.

Pokud chceme mít v Jeseníkách opravdu „Království horské divočiny“, je potřeba vytvořit urychleně klidová a bezzásahová území alespoň na 10% plochy CHKO. Jeseníky jsou domovem pro vlka, rysa i orla, nebudou ale žít mezi motorovými pilami, harvestory a zástupy lidí mimo stezky v ekologicky citlivých lokalitách.

Vyzýváme Správu CHKO Jeseníky a Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, aby konečně začali konat a zajistili ochranu posledního ostrova divočiny na Moravě!

„Šelmy, dravci a sovy Jeseníků“:

Fotografie a videa s výsledky monitoringu vzácných druhů zvířat

(ZDROJ: archiv Společnosti přátel Jeseníků)

