Patrícia Čekanová: Větrná energie zůstává v Česku opomíjena. Neprávem

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach / Ekolist.cz Větrné elektrárny v Jindřichovicích pod Smrkem.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V kontextu rostoucích cen energií se obnovitelné zdroje často skloňují jako jedno z řešení, která by v aktuální situaci mohla výrazně pomoci. Nejčastěji se hovoří o fotovoltaických elektrárnách, existují ale také další zdroje zelené energie. Patří mezi ně rovněž větrná energie, která je v Česku velmi často přehlížena.Studie Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR přitom ukázala, že i u nás má využití větrné energie smysl a že současné jedno procento, které vítr v českém energetickém mixu zaujímá, představuje nevyužitou příležitost. Podle zprávy ÚFA by se toto číslo mohlo do roku 2040 zvýšit až desetkrát.

O velkém potenciálu větrných elektráren jsme přesvědčeni také v naší Asociaci komunitní energetiky ČR a věříme, že tento obnovitelný zdroj může být do budoucna využitelný nejen pro domácnosti, ale též pro města a obce, se kterými často diskutujeme o alternativách k současným zdrojům.

Mnohdy se setkáváme s názory, že Česko nedisponuje vhodnými povětrnostními podmínkami pro větrnou energii, že zde zkrátka dostatečně nefouká. Tento argument však neodpovídá pravdě. Pokud se podíváme k našim sousedům (do Německa a do Rakouska), kde je intenzita větru velmi podobná, zjistíme, že i ve středoevropských podmínkách lze větrné elektrárny využívat efektivně.

Kritici větrných elektráren také často uvádějí, že tato zařízení jsou příliš hlučná, neekologická a drahá. Data však ukazují, že když se větrné parky či větrné farmy staví v souladu s hygienickými normami, nepředstavují v tomto ohledu zásadní problém, a co se ekologického aspektu týká, jejich dopad na životní prostředí je řádově nižší než u elektráren na fosilní paliva.

Větrné elektrárny tedy představují velmi dobrý doplněk k ostatním obnovitelným zdrojům a společně s nimi mohou umožnit dosažení uhlíkové neutrality, o níž bychom měli jako společnost usilovat.

reklama