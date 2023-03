Pavel Podruh: Proč jsem ještě nesplnil to, co jsem slíbil?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Možná bych mohl tento příspěvek napsat v množném čísle a rozpustit zodpovědnost do nějakého anonymního „týmu“, ale ne, neudělám to, i když by to bylo fakt pohodlnější. Věřím, že je nutné přebírat osobní odpovědnost za to, když něco člověk pokazí nebo nedodrží slovo. Pokládám to za dospělé, normální chování. V tomto postu bych tedy rád prostě normálně přiznal svou chybu, omluvil se za ní, trochu jí vysvětlil a možná Vám nabídl možnost se se mnou i nakonec ztotožnit. To už nechám na Vás, čest každému, kdo to dočte.V roce 2016 jsem vykopl můj vysněný projekt Český soběstačný dům se slibem, že až bude hotovo nasdílím jako závěrečnou pointu zdarma s veřejností kompletní dokumentace a technické detaily k finální podobě domu tak, aby se těmi materiály mohl kdokoliv další inspirovat, použít nebo vylepšit. Cílem bylo pokusit se naším domem zvýšit v ČR počet staveb v různé míře energetické soběstačnosti. Nyní je rok 2023, žádné dokumentace jsem ještě nezveřejnil a je to jen má vina, nikoho jiného. Tak to prostě je, to je pravda. I když mi píše spousta lidí, že je náš příběh k úvahám a činům u vlastního bydlení popíchl, ta pointa chybí a bez ní to není ono.

Od roku 2016 jsem k sobě nabalil opravdu skvělé lidi, profíky, nadšence, srdcaře. Nakonec se na vzniku Českého soběstačného domu aktivně podílelo přes 50 lidí - bezplatně. Byla to neuvěřitelné jízda, už před samotnou stavbou jsme posbírali různá ocenění doma v ČR, po Evropě, ale i třeba v Japonsku přímo od japonského císaře. Celých 5 let jsme také na vlastní náklady provozovali jednu z největších studentských architektonických soutěží ve střední Evropě. Byli jsme s naším domem a ideou snad v každém českém médiu. Lidi (=Vás) celá naše cesta opravdu zajímala a zajímá. S pokorou tu pozornost přijímám a snažím se každému jednomu člověku vše trpělivě vysvětlovat, znovu a znovu, téměř každý den. Kromě radosti je to opravdu i závazek. Ty roky byly fakt intenzivní, nádherné, těžké a extrémně poučné. Vše děláme bez dotací a grantů.

Nakonec jsme Český soběstačný dům skutečně v roce 2020 postavili a od té doby bezchybně funguje, veškeré své zdroje si půjčuje od přírody, žádné přípojky, je to opravdu splněný sen fungující pouze na sluneční energii. Poslední 2 roky do domu jezdí lidé, kteří nám chtějí pomoci – dobrovolníci. Výměnou za pár dní na tom našem krásném místě uprostřed ničeho někdo umyje okna, jiný zatluče pár kůlů od plotu, někdo třeba naseká dříví. Tímto sdílením domu s Vámi jsme jeho okolí opravdu skoro až crowdfundingově zvelebili a dokončili. Nyní už chybí jen pár maličkostí k naprostému finále. Český soběstačný dům s Vámi budeme sdílet i nadále.

KDE JE ALE TEDY TA SLÍBENÁ DOKUMENTACE?

V Českém soběstačném domě se za ty roky stalo něco, co jsem opravdu nečekal, ale možná jsem si to ve skrytu duše tak trochu přál a tvořil pro to vědomě podhoubí. Říkal jsem si, že když už stavíme vlastně tak trochu extrémní dům, může se v průběhu stát, že přijdeme na nějaký technický posun, dnešní terminologií inovaci, která by mohla být užitečná pro další lidi. No a ono se to stalo.

Hlavním tématem Českého soběstačného domu byla a je energetika. Jak docílit elektrické soběstačnosti, když k Vám nevede žádná přípojka. Máme solární panely, to je jasné, následně kaskádu elektroniky v docela důmyslném, ale selském nastavení a nakonec bateriové úložiště. A tam to přišlo. Tématu ukládání elektřiny, jako klíči k opravdu efektivnímu nakládání s obnovitelnými zdroji, kdy na konci je výsledkem postupný odchod od výroby elektřiny z uhlí a plynu, jsem úplně propadl. Hlouběji a hlouběji.

Zjistil jsem, že trh bateriových úložišť po celé Evropě a světě tvoří z 99 procent tzv. black-box úložiště z Asie, z valné, valné většiny z Číny. Důležité na takovém black-boxu není ta barva, může to být klidně i white-box. důležité je to slovo „box“. Bateriový box má možná mnoho z Vás v garáži svého domu nebo ve firmě nebo je třeba ve Vaší nemocnici či na jiném velmi důležitém infrastrukturálním místě, které nutně potřebujeme. Tato zařízení mají 2 základní nedostatky, kvůli kterým si myslím, že nemohou být nositelem přechodu Evropy k čistější energetice a proto jsem je do Českého soběstačného domu nechtěl:

1. Neopravitelnost a uzavřenost. Box je box, je zaplombovaný, zákazník k němu nemá technickou dokumentaci, reálně doopravdy neví, co je uvnitř, ale hlavně, i když se porouchá jen malé relé za 20 Kč, celý box se vyhodí na skládku a musí se koupit nový. Cena je většinou kolem 50 tisíc Kč. Nikdo ho neumí opravit, rozebrat, prodloužit jeho život. Zaděláváme si tak po celé Evropě na další velké množství nebezpečného odpadu, bez možnosti recyklace (moc drahé a složité na rozebrání). Chceme to? Já to do Českého soběstačného domu nechtěl.

2. Datové nebezpečí. Ať to chceme slyšet nebo ne, válka na Ukrajině opět jasně ukázala, že tak jako jsou křehké mezilidské vztahy, tak jsou křehké vztahy mezi státy. Většina zmiňovaných bateriových black-boxů má vlastní komunikaci a posílá informace o svém provozu na cloud. Z valné většiny na cloud v Číně. S tím se pojí i možnost vzdáleného vypnutí zařízení. Dokud se kamarádíme, je všechno asi v pohodě, ale jako riziko to vnímám. U rodinného domku asi v pohodě, proč by tam baterii někdo vzdáleně vypínal, ale třeba u nějaké klíčové, strategické budovy? Chceme to? Já to do Českého soběstačného domu nechtěl.

KDE JE ALE TEDY TA SLÍBENÁ DOKUMENTACE č.2?

Zdroj | Český soběstačný dům Prototyp bateriového úložiště AMVOLT v Českém soběstačném domě.

Nebojte, nebojte, už se k tomu dostávám. Shodou okolností jsem při přípravě Českého soběstačného domu potkal Michala Klečku, parťáka, se kterým jsme tato rizika dostupných bateriových boxů vnímali úplně stejně. A tak vzniklo bateriové úložiště v Českém soběstačném domě.

A v čem je tedy rozdíl? Naše úložiště je složené z jednotlivých LFP článků, což je prostě komponenta bez vnitřní elektroniky, je vlastně pasivní. Články máme z Číny, protože v Evropě takový bateriový článek nyní prakticky nedokážeme vyrobit. Marná sláva. Nicméně, veškerá zbylá elektronika, která naše bateriové úložiště hlídá je z Evropy, veškerá data si z vlastní volby ukládáme v Holandsku a ČR, ale šlo by je i neposílat nikam a mít k baterii vzdálený přístup jen pro sebe. K úložišti mám kompletní technická schémata a v případě, kdy dojde k jakémukoliv problému, úložiště dokáže odservisovat i běžný lokální elektrikář. Díky těmto schématům bude prostě vědět kam sáhnout, jakou součástku vyměnit a já nejsem závislý na jakémkoliv dodavateli. Když se vypálí relé za 20 Kč, koupí se jiné zase za 20 Kč. Tímto způsobem je možné velmi výrazně prodlužovat životnost celého zařízení v porovnání třeba s těmi black-boxy. Zároveň díky konstrukční otevřenosti je po skutečném dosloužení možné jednotlivé články jednoduše vyjmout a zrecyklovat nebo dokonce použít v jiné instalaci.

Když jsem na tuto logiku bateriového úložiště postupně s Michalem Klečkou přicházel, veřejně jsem o tom hovořil, a nakonec jsme takovou baterii v našem domě opravdu složili. Tím postupným zveřejňováním jsem si asi zavařil, protože jsem téměř každý den začal dostávat emaily s žádostí o další takovou naší baterii s místem instalace tentokrát ale už u Vás. Vlastně mě vůbec nenapadlo, že by to mohl chtít někdo další, ale postupně mi to docvakávalo a pochopil jsem, že ta logika dává smysl i dalším lidem. Na konci roku 2021 se to už nedalo dál přehlížet a rozhodli jsme se s Michalem stvořit AMVOLT.energy.

AMVOLT.ENERGY

Tak jako je cílem Českého soběstačného domu pokusit se zvýšit v ČR počet staveb v různé míře energetické soběstačnosti. Cílem AMVOLTu je snažit se zvyšovat energetickou bezpečnost Evropy – našeho domova. Nebudu lhát, nadchl jsem se a od konce toho roku 2021 jsem výrazně a dodávám, že asi i trochu trestuhodně, omezil posouvání Českého soběstačného domu a začal budovat AMVOLT. Projevilo se to i menší aktivitou na sociálních sítích Českého soběstačného domu i mých osobních. Realita předbíhá virtuální realitu, a tak je to asi v pořádku. Kolem AMVOLTU se nám podařilo velmi rychle vytvořit malý skvělý tým konstruktérů, zkušených elektrikářů, zase to propojilo srdcařství. AMVOLT je nyní český výrobce otevřených, bateriových, modulárních úložišť – přesně dle vzoru našeho prototypu v Českém soběstačném domě. Máme dokončen první reálný produkt a tím je AMVOLT 50 kWh Modul, který už stojí v mnoha nemovitostech po celé ČR. Náš Modul se dá používat v násobcích dle potřeby, uvnitř nebo venku v kontejneru, nejčastěji v menších výrobních prostorech, ve větších firmách, bytových domech či zemědělských objektech.

Ve vývoji máme ale ve stejné logice otevřenosti i menší AMVOLT úložiště pro domácnosti a na druhé straně škály obrovské kontejnerové baterie do průmyslu či k solárním elektrárnám. AMVOLT je vlastně tak trochu technologický start-up, i když téměř od začátku své existence je díky poptávce v černých číslech. Nyní už je nás v týmu 8 (mimochodem neustále hledáme další parťáky) a plánujeme se brzy vydat za hranice ČR do zbytku Evropy prostřednictvím licenčního principu, tedy žádná nutnost stavět další centralizované továrny.

Zdroj | Český soběstačný dům Velké 150 kWh bateriové úložiště AMVOLT ve výrobní firmě u Prahy.

Každá AMVOLT baterie přímo adresuje technické a strategické problémy black-boxů a zároveň pomáhá využívání obnovitelných zdrojů a odklonu od uhlí. Jak asi už tušíte, stojí mi to za to AMVOLTem trávit dny, noci, víkendy, myslím na to trochu, i když nesu našeho šesti měsíčního syna na kopec nebo když hraju hokej s tím pěti letým. Je to pro mě vzrušující, dává mi to pocit užitečnosti a zároveň je to i tak trochu filozofická potrava pro mozek po všech směrech. Má práce je naprosto odrazem toho, co si myslím o světě. Jsem vděčný, že to tak mohu mít.

NAPOSLEDY: KDE JE ALE TEDY TA SLÍBENÁ DOKUMENTACE ČESKÉHO SOBĚSTAČNÉHO DOMU?!

Na webu Českého soběstačného domu mám už docela dlouho koncept velkého rozcestníku detailů jednotlivých technologií, jejich rozkresů, dokumentací, logiky a finální podoby. Přiznám se, že v posledních týdnech a měsících jsem kvůli AMVOLTu nebyl schopný rozcestník svědomitě plnit a směřovat ke slíbenému zveřejnění. Jsou to desítky, možná už stovky stránek textů, obrázků, schémat, projektových dokumentací ke každé oblasti domu. Od stavebních materiálů až po technickou místnost. Opravdu se snažím ulovit každý týden pár minut na posun, ale ne vždy se to povede. To je prostě realita, selhávám v tom doručit výsledek svého slibu. Musím prioritizovat a teď se to do priorit jednoduše nedostává. Čas trávený s rodinou ubírat nechci, není nic důležitějšího, a tak všem zájemcům o dokumentaci nezbývá než dále čekat, až se tím po kouscích prokoušu. Zároveň ten rozcestník za mě bohužel nikdo jiný neudělá, nedá se to delegovat, je to prostě na mně. Jen já jsem měl kompletní přehled o celém projektu a detailech Českého soběstačného domu od začátku do konce.

Kolem a kolem se jednoduše musím omluvit za nesplněný slib, ale zároveň potvrdit, že platí! Já to co nejdříve dodělám a tím vznikne pomyslná pointa celé naší expedice zvané Český soběstačný dům. Dokonce celý ten elaborát možná vyjde i knižně, tištěný samozřejmě přímo v domě, symbolicky elektřinou jen a pouze ze slunce, a to ideálně ve více jazycích (když už to dělám, že jo). Tak to vidíte, sypu si zde celou dobu popel na hlavu za jeden nesplněný slib, a nakonec si vytvořím další závazek. Tak už to prostě je, život je krásný a je potřeba dělat věci, které člověka opravdu naplňují. Odpočívat budu později. Děkuji za trpělivost, slib splním.

