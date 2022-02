Petr Ješátko st.: Otevřený dopis ministryni životního prostředí ve věci lovu březích laní

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vážená paní ministryně,dovolte mi, abych Vás nejprve co nejsrdečněji pozdravil ze Šumavy a poblahopřál ke jmenování do funkce nejvyšší ochránkyně přírody. Jsem lesák ze Šumavy, kde jsem strávil většinu života a své profese a od vzniku Národního parku Šumava až do odchodu do důchodu začátkem roku 2011 i jeho zaměstnanec, končící ve funkci vrchního lesního inspektora.Lesařinu jsem začal před 60. lety a tedy i provozoval myslivost v jelenářské oblasti a s touto zvěří mám docela dost zkušeností. Byl jsem doslova zděšen, jako řada mých přátel mimo park, ale i v něm, co se začalo dít za ministra Brabce a jím dosazeného vedení, mimo jiné i s jelení zvěří. K tomuto otevřenému dopisu mne donutil páteční článek v Ekolistu , kde se tyto nevládní organizace obrátili na Vás, o zastavení doslova zabíjení laní v době březosti.

Kdo se někdy setkal s březí laní sraženou například autem, vyvrhoval ji a viděl plod, který za několik měsíců mohl se svoji matkou strávit život v přírodě, musel to mít zážitek na celý život.

Jako fořt a myslivecký hospodář si nedovedu představit, že by některý můj podřízený takové zvěrstvo, tedy zabití laně v době březosti a nouze, provedl. Okamžitě by musel z etických důvodů z naší lesní správy odejít. Na Šumavě hospodařili knížata, hrabata, fašisti, komunisti a nedovolili si to. Nedovolil si to ani jeden z předchozích ředitelů parku.

Nejhorší je, že se tohle omlouvá, že je to ve vyhlášce. Vážená paní ministryně, vyhláška to umožňuje (Což svědčí o morální úrovni těch, co ji schvalovali), ale rozhodující je, že to nemusím dělat a dělat dokonce v národním parku.

V článku odpovídáte, že je to na diskuzi o změně vyhlášky. Vy nemusíte diskutovat, ale můžete tohle vraždění (jinak to nazvat nemohu) zastavit v národních parcích. Víte jak? Existuje na MŽP Směrnice o myslivosti (managementu zvěře, či jak ji dnes různí úředníci nazývají) a v ní lze zcela jasně zakázat lov laní, jak to bylo zcela normální v minulosti, po 15. lednu.

Tohle je tedy odpovědnost pouze na Vás a nikoliv to byrokraticky řešit. Volili jsme a čekáme změnu. Jak se zdá, úřednická byrokracie funguje dál a jde jen o to nového ministra ohlupovat a pokračovat v nedávné osmileté praxi ministra Brabce. Zřizování nových parků, ve kterém Vás naprosto podporuji, nesmí být pro politické body, ale pro skutečnou ochranu přírody. Etiketních podvodů a fabrik na dříví bylo již dost.

Obracím se proto na Vás, zastavte řádění takovýchto "ochranářů", kteří ještě za zabitý kus i v tomto období dostávají odměnu 1000 Kč. Smutné, ale pravdivé. O snižování stavu zvěře si můžeme psát donekonečna, protože management jelení zvěře změněný pro navýšení stavů v r. 1999 a další odborné negramotnosti, které různí úředníci realizovali, jsou dnes výsledkem. Lesníci v provozu museli mlčet, jako musí mlčet ti slušní i dnes a tiskovým zprávám se buď v tichosti smát, nebo je nečíst.

reklama