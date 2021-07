Petra Kolínská: Nový stavební zákon zásadním způsobem zhoršuje systém ochrany životního prostředí

28.7.2021 12:35

Za to, že ten zákon vznikl mohl jediný faktor - už tu bylo příliš mnoho přísavek nalepených na stavební řízení. Tu se muselo něco šoupnout úředníkům, tam zase nějaké to výpalné ekoteroristické organizaci. Když se tohle stane v nějaké organizaci, jediná možnost je ji rozpustit a začít znova, jinak. Tohle ten zákon dělá a to mu nevyčítám. Jestli jsou v něm chyby a s jakými důsledky, to, nejsa právník ani věštec, neposoudím. Ale dívám se na to obecně z této perspektivy.

Odpovědět