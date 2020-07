Radomír Dohnal: Může v důsledku aplikace přípravků na ochranu rostlin dojít k ohrožení lidského zdraví?

Radomír Dohnal 28.7.2020 07:07 Reaguje na pavel peregrin

Pochopitelně ano. Stejně jako by nás nejistota začala jímat, když bychom se začetli do většiny příbalových letáků. A co teprve ostatní biocidy, kterých je užíváno násobně více, než pesticidů, a pouštíme si je i více k tělu, panečku. No, nutí to k zamyšlení.



