Romana Šonková: Nevládní organizace se spojily a požadují zákaz krutého velkochovu chobotnic v EU

U příležitosti letošního Světového dne chobotnic spojily své síly nevládní organizace nejen z Evropy v čele s Compassion in World Farming. Tato skupina 37 organizací a odborníků zaslala společný dopis Evropské komisi , ve kterém upozorňuje, že chobotnice jsou „naprosto nevhodné pro velkochov a s rozvojem takového odvětví jsou spojeny vážné problémy v oblasti udržitelností a welfare (životní pohody) zvířat". Signatáři upozorňují také, že povolení této praxe by bylo v rozporu s vlastní strategií EU pro udržitelnou produkci potravin, a vyzývají k zákazu dovozu produktů z chobotnic chovaných na farmách.Tento krok následuje po oznámení společnosti Nueva Pescanova, že plánuje otevřít první komerční farmu chobotnic na světě v Las Palmas de Gran Canaria. Tyto plány po svém zveřejnění v loňském roce vyvolaly pobouření po celém světě.

Odborná zpráva Velkochovy chobotnic: recept na katastrofu, vypracovaná Compassion in World Farming (CIWF), prokazuje, že chobotnice jsou vysoce inteligentní a vnímavá volně žijící zvířata, která by v nepřirozených podmínkách intenzivních chovů velmi trpěla. Tato fascinující zvířata žijí v přírodě samotářsky. Uzavření do podvodních nádrží by způsobovalo vysokou míru stresu, který by mohl vést k agresi nebo dokonce kanibalismu.

Velkochov chobotnic by navíc znamenal vysoké a neudržitelné dopady na životní prostředí. Chobotnice jsou masožraví živočichové, kteří by museli být krmeni obrovským množstvím rybích produktů vhodných pro výživu lidí. K výrobě jednoho kilogramu masa chobotnic by bylo zapotřebí tří kilogramů krmiva z mořských živočichů, což by vedlo k dalšímu nadměrnému rybolovu a tlaku na mořské ekosystémy.

Podle mořské bioložky, vědecká pracovnice v CIWF a autorka zprávy Eleny Lary bychom ve Světový den chobotnic měli tyto úžasné volně žijící živočichy oslavovat, a ne dopustit, aby byly vězněny v podmořských průmyslových velkochovech. Je čas průmyslové velkochovy ukončit - ne je rozšiřovat. Chobotnice jsou vysoce inteligentní a vnímavé bytosti, které cítí bolest a utrpení. Nikdy by neměly být nuceny živořit v podmořských farmách, zatímco ostatní mořští živočichové jsou kvůli jejich chovu decimováni. EU musí velkochov chobotnic a dalších hlavonožců zakázat, aby se tato krutá praxe nemohla rozvíjet.

Česká republika sice chov chobotnic na maso neplánuje, ale jako členská země, která právě předsedá EU, by mohla na příslušných jednáních vrcholných unijních orgánů vyjádřit svůj jasný nesouhlas s podobnými plány. Chobotnice a značná část české veřejnosti, která podporuje ochranu zvířat a dobře ví, jak velkochovy škodí zvířatům, přírodě i klimatu, by to jistě uvítala.

