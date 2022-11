Romana Šonková: Otevřený dopis osobností s výzvou k ukončení průmyslových velkochovů

Jiří Bodlák 18.11.2022 13:49

To je takové hloupost, že to ukazuje na inteligenci podepsaných a jak je tady již napsáno jedná se vesměs o parazity, takž abych nekritizoval bez argumentů ještě v polovině 19 století pracovalo v zemědělství 70% obyvatel a to bylo méně lidí, ještě na počátku 20 století to bylo 30%. Nyní potraviny pro 10,5 mil. lidí zajišťuje 100000 lidí (2% prac. sil) a zalesnění máme větší než za M. Terezie bez velkochovů se prostě neobejdeme, protože již nebude dostatek lidí. Bláboly podobných parazitů jsou zcela mimo mísu a jsou velmi škodlivé, protože by vše vedlo k nedostatku potravin a byli by jsme na tom nakonec podobně jako Afrika se svojí malovýrobou a nedostatkem potravin. Tento pamflet také jak je vidět nepodepsal žádný skutečný odborník co problematice rozumí. Jinak nádherným příkladem jak to dopadne, když rozhodují diletanti a hlupáci z neziskových organizací je zákaz chovu slepic v klecích, kdy výsledkem je vejce horší kvality, výrazně dražší a vyšší úhyn slepic na podestýlce, ale hlupákovi nejde nic vysvětlit. proto nedovolme aby o tak důležité věci jako je výroba potravin za nás rozhodovali parazité a hlupáci místo odborníků. P

