Tomáš Voltr: Co chybí v diskuzi o energetice zítřka

Vladimír Wagner 19.2.2020 09:13

Globální energetika opravdu nesměřuje k decentralizovanému modelu. Na jedné straně se v ní objevují sice stále více prvky decentralizace, ale na druhé straně naopak spěje k ještě větší centralizaci. Takže velikost větrných turbín i větrných farem roste a také roste velikost farem fotovoltaických. Takže Bavorsko odchází od zásobování jadernými bloky přímo v Bavorsku k dodávce elektřiny z velkých větrných farem na mořském pobřeží na severu Německa, které jsou od něj vzdáleny stovky kilometrů. A je třeba říci, že v Německu stále více obnovitelné energie dodávají právě tyto velké centralizované a od spotřebitele velmi vzdálené zdroje. U nás si propagátoři fotovoltaiky stěžují, že chce vláda dotovat jen decentralizované zdroje na střechách budov a ne velké fotovoltaické farmy na pozemcích.

Elektronizace a inteligentní prvky opravdu umožňují využít lépe decentralizovanou energetiku a hlavně zlepšují možnosti regulace jak na straně výrobce tak i u spotřebitele. A je důležité je efektivně využít. Ovšem nejen příklad Německa ukazuje, že velké centrální zdroje budou i nadále zdroji dominujícími.

Opravdu není pravdou, že by se produkce bioplynu u nás nebo

v zahraničí nepodporovala. V Německu bylo dokonce období, kdy se vyplatilo dovážet českou kukuřici do bioplynových stanic v Německu. I přesto dodává biomasa (i bioplyn) v Německu jen zlomek potřebné energie. To, jaké je riziko v případě, že se podpora takového zdroje přešvihne, je vidět i z rozboru možností využívání biomasy, který jsme napsali s kolegou Kašinským: http://www.osel.cz/10370-jaky-je-potencial-vyuziti-biomasy-v-cesku-a-ve-svete.html .

Tím ovšem nechci říci, že by produkce bioplynu z !! odpadu !!, tedy cirkulární energetika, o které mluví pan Voltr nebyla v případě, když se to dobře udělá, užitečná a ekologická. Ovšem její možnosti jsou v tomto případě značně omezené a opravdu to není, jak se trochu snaží pan Voltr dostat do podtextu svého článku. Je to řešení pro relativně malou oblast a ještě musí být zajištěn svoz z oblasti daleko větší. Jako soběstačná obec, která tuto možnost využívá, jsou často uváděny kněžice. Tato obec má 500 obyvatel, ale pro zásobování své bioplnky potřebuje svoz až z 20 km (minoritní dodavatelé odpadu až 60 km).

Ostatně to ukazuje i příklad bioplynky, kterou postavila firma pana Voltra a kterou propaguje. Ta potřebuje podle stránek firmy 30 000 tun odpadu ročně a potenciálně zásobuje teplem a elektřinou 2000 domácností, to je něco okolo 6000 obyvatel. Pro Česko se udává, že na obyvatele je ročně 300 kg komunálního odpadu. Takže pro bioplynku Rapotín je potřeba svážet odpad od 100 000 obyvatel. A to je zásobování čistě domácností a ne infrastruktur, průmyslu, dopravy ... I to ukazuje, jaký podíl může mít cirkulární produkce energie na celkovou energetiku. Tím opravdu nechci snižovat význam energetického využívání odpadu. Je to důležitý prvek, který umožňuje zlepšit enviromentální situaci, ale je třeba ho vidět v kontextu. A to prvoplánově napsaný propagační článek pana Voltra opravdu neumožňuje.

