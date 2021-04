Tomáš Drápela: Miliony lidí připojených na zásobování teplem se nesmí stát rukojmími nezvládnutého boomu fotovoltaiky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | TunedIn by Westend61 / Shutterstock

Teplárenské sdružení ČR naléhavě žádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o projednání novely zákona o podporovaných zdrojích energie ve 2. čtení na probíhající 98. schůzi Poslanecké sněmovny PČR. Další odklad může mít za následek, že se legislativní proces nepodaří v tomto volebním období dokončit.

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie byla do Poslanecké sněmovny předložena vládou již v květnu minulého roku, zatím se však podařilo její projednání pouze v 1. čtení. Pokud nebude projednána ve 2. čtení na probíhající schůzi Poslanecké sněmovny, naprosto reálně hrozí, že se do voleb nepodaří legislativní proces dokončit a novela zákona takzvaně „spadne pod stůl“. To by mělo zcela zásadní důsledky pro transformaci teplárenství, které se připravuje k přechodu z uhlí na nízkoemisní energetické zdroje. Neschválení zákona by se projevilo zásadním způsobem také do tvorby rozpočtu ČR pro další období a negativně by ovlivnilo i možnosti čerpání prostředků z evropských fondů.

Transformace teplárenství by byla zcela paralyzována, důsledky by se projevily již v příští topné sezóně.

Podle dostupných informací je jedinou otevřenou otázkou, která projednání novely zákona o podporovaných zdrojích blokuje, stanovení výše vnitřního výnosového procenta zejména v případě fotovoltaických elektráren vybudovaných v letech 2009 a 2010. Teplárenské sdružení ČR proto vyzývá poslanecké kluby a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka k zodpovědnému přístupu, který by umožnil přednostní projednání zákona o podporovaných zdrojích energie ve 2. čtení na probíhající řádné schůzi Poslanecké sněmovny.

Rozumíme závažnosti nastavení výše vnitřního výnosového procenta při kontrole nadměrné podpory. Nicméně neustálé předkládání nových inovativních návrhů v nás budí spíše dojem snahy o zablokování přijetí novely zákona jako takové. Čtyři miliony lidí připojených na soustavy zásobování teplem se nesmí stát rukojmími nezvládnutého boomu fotovoltaiky v letech 2009 a 2010.

