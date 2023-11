Václav Skoblík: Výhody gigafactory v ČR převažují nad riziky

Richard Vacek 23.11.2023 06:32

A není to jedno, kde taková fabrika bude? Dle Pekarové vyhrajeme, i když bude fabrika jinde, alespoň tak zhodnotila to, že taiwanská továrna na čipy bude v Německu a ne u nás. Proto se radujme, že v Maďarsku se realizuje největší zahraniční investice do baterkárny od firmy CATL a že Maďarsko se v e-mobilitě stává evropskou velmocí.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-catl-build-new-756-bln-battery-plant-hungary-2022-08-12/

