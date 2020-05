Vít Masare: 34 let po Černobylu: 1500 miliard pro český energetický skanzen

Miroslav Vinkler 13.5.2020 11:24

Výčet faulů autora článku , spolupředsedy pražských Zelených p.Masara



1) Nepravdivá tvrzení:

"Havárie jaderné elektrárny Černobyl z 26. dubna 1986 je jedním z nejtragičtějších momentů lidské historie."



- Britští vědci Ian Fairlie a David Sumners ve studii vypracované pro evropské Zelené odhadují, že celkový počet obětí, které zemřely nebo zemřou následkem výbuchu v jaderné elektrárně Černobyl, dosáhne 30 000-60 000

životů.

Srovnej :

Ročně na celém světě následkem dopravních nehod podle studie pracující s daty ze 175 zemí světa zemře 1,35 milionu lidí.

Pouze v jediné bitvě II. světové války ,známý Stalingrad, padlo celkem asi 115 tisíc vojáků Wehrmachtu

===================================

2) Tvrzení :….ale také ze strany vlády ANO a ČSSD, která dlouhodobě tají informace ohledně superdrahých reaktorů pro Česko.



Manipulativní a nepravdivé tvrzení. Co je to "superdrahé " se ponechává na fantazii čtenářů , vláda nic netají protože koncová cena vznikne na základě výběrového řízení, které teprve proběhne.

---------------------------------------------------

3) Odkaz na "Analýzu investora p. Hlavenku si skutečně přečtěte. To není analýza, to je zbožné přání krajského poslance za stranu Zelených. Jediným pozitivem je ,a to nepopírám, že je myšleno upřimně.

----------------------------------------------------------------

4) Tvrzení :" Přitom 1500 miliard korun nebo klidně “jen” oficiálních 500 miliard, které chce vláda s ČEZem investovat do diskutovaných dvou reaktorů, a které možná začnou fungovat až dlouho po roce 2030."



Nepravdivé tvrzení - doložte jediný relevantní odkaz na tuto informaci ze strany vlády, ministerstva nebo ČEZu.

--------------------------------------------------------



5) Tvrzení : "Bohužel výběr firem, které jsou schopny reaktorovou zakázku během příštích mnoha let v Česku realizovat, se nebezpečně zužuje k firmám z Ruska a již zmiňované Číny. Tedy ze zemí, před jejichž nepřátelskými aktivitami vůči Česku upozorňuje Bezpečnostní informační služba."



Jak se může zužovat výběr firem,když VŘ ani nezapočalo a ani nebyly stanoveny jeho podmínky ???

Nejvyšší ústavní činitel, prezident republiky se několikráte vyjádřil ke kvalitě práce BIS . Prohlásil, že jsou "čučkaři" a své tvrzení dva dny dozadu znovu potvrdil.

Rosatom je jednou z nejlepších firem v oboru JE ve světě. Doložte jediný problém,který Rusové způsobili ve světě na libovolné JE.

Informační systémy čínského Huawei se úspěšně prosazují celosvětově a to i v zemích, kde k Číně mají odtažitý vztah -v bezpečnostních sektorech -



6) Tvrzení : "Trh hovoří jasně: přes tři čtvrtiny nového instalovaného výkonu po světě jsou obnovitelné zdroje energie."



Autor pouze zamlčel proč -- tak ho doplním-obrovské dotační pobídky , které vedou firmy k instalacím.

Když si projdete odkaz - IRENA - zjistíte, že je to mezinárodní sdružení pro podporu OZE se silnými bankovními vazbami v čele s jistým donem La Camerou, který působil od roku 2014 jako generální ředitel pro udržitelný rozvoj, ekologické škody, EU a mezinárodní záležitosti na italském ministerstvu životního prostředí a údajně vydal řadu publikací.

Zkuste si nějakou jeho publikaci najít :-)

Jeho jediným počinem je spisek "Quale via per il partito demokratratico?"

-----------------------------------------------------------------------

7) Tvrzení : " Česko je stále energetický skanzen založený na přesvědčování občanů vedoucími představiteli, že jsou všichni naši sousedé naprostí diletanti a my všechno zvládneme sami."



Jedná se o nepravdivé tvrzení.



Pan Masar už se vůbec neobtěžoval vysvětlením, co považuje za energetický skanzen a proč.

Nemohl a nemůže doložit jediný výrok člena české vlády, který by alespoň naznačoval, že Němci,Rakušané,Slováci či Poláci jsou v oblasti energetiky diletanti.

Jedině ministr ŽP Brabec prohlásil, že ČR nemá takové podmínky pro OZE jako Německo a že si nedovede představit krajinu zastavěnou FVE a VE.



=============================================================



Jak vidíte, Zelení jsou v zastoupení p. Masara naprosto nedůvěryhodní a uvádějí nepravdivá tvrzení . Takhle to daleko nedotáhnou.

