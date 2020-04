Vít Masare: Save People Not Planes: Odkud se bere protežování soukromých aerolinek v Česku?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Není déle možné ignorovat udržitelnost, environmentální, zdravotní, bezpečnostní a klimatická rizika ani zájmy akcionářů ve výše zmínených oblastech. Proč tato doporučení společnosti EY nezaznívají v české debatě o státní podpoře aerolinek?

Polemika s názory experta EY Petra Kováče publikovanými na iDnes.cz v sobotu 18.4.

Za situace, kdy je vláda kritizována za záměr prioritně finančně podpořit soukromé aerolinky česko-čínské skupiny Smartwings, je neobhajitelné, že ani “expert EY” Petr Kováč kromě přitakání, že se pomoc aerolinkám hodí, nenabízí žádný kontext dnešního fungování letecké dopravy. Nezmiňuje dřívější kritické reakce na vládní záměry se Smartwings/ČSA od ČSSD i “zprava” a vlastního kritického náhledu se zříká také. Kdyby byl tázán třeba nějaký fotbalový expert EY, jestli má nyní stát prioritně zachraňovat fotbal, také by řekl jen “samozřejmě, že ano” a to bez jakéhokoli vysvětlení?

O přežití nyní bojujeme všichni, a to včetně řadových zaměstnanců v letecké dopravě. Na jejich důstojné mzdy a pracovní podmínky bychom jistě neměli zapomínat ani teď, ani jindy, ani když by se nás někdo jako pana Kováče z EY bezmála dvacet minut vyptával na současnou situaci v letecké dopravě.

Jenže aerolinky, podobně jako třeba letiště nebo jakákoliv jiná lidská činnost, nefungují v akváriu, nýbrž v kontextu okolního světa a ten bojuje nejen s pandemií, ale také s klimatickou změnou.

Do pandemie neustále rostoucí objem letecké dopravy a na ni navázaného globálního turismu není slučitelný s plněním klimatických cílů obsažených v Pařížské klimatické dohodě. Mimochodem, česká vláda Pařížskou klimatickou dohodu neplní.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Nick Vardzelashvili / Google Maps Bude takto vypadat Česko v roce 2050? Na snímku okrajová část gruzínského města Tbilisi.

Letecká doprava je sektor, který je dlouhodobě protežován oproti ostatním druhům dopravy nebo podnikání nedaněním leteckého paliva a absencí DPH na mezinárodní letenky. Tato zvýhodnění umožňují letecké dopravě vykazovat dosavadní zisky a růst. Pomáhat pak z peněz daňových poplatníků prioritně sektoru, který by byl i nadále neférově daňově zvýhodňován, zavání dvojitým zvýhodňováním.

V českém kontextu neobstojí ani argument tzv. strategičnosti, který bývá někdy mylně užíván v souvislosti s ČSA a jejich údajným významem pro český stát. Pan Kováč nezmínil bohužel ani tento lapsus, o němž píše ve své o 3 dny starší analýze Jaroslav Spurný z týdeníku Respekt. V ní se mimo jiné dočteme o tom, že “České aerolinie jsou dnes, od chvíle, kdy jim naprosto neprofesionálně a zmateně šéfoval Jaroslav Tvrdík (nynější zástupce čínského spolumajitele) téměř bezvýznamnou firmou v rukou českých soukromníků a čínské firmy CITIC (nástupce CEFC), kterým krachuje byznys a finanční injekce za prodej části majetku by jim velmi pomohla. Současná velikost někdejších národních aerolinií je však v žádném případě neřadí mezi strategické podniky, které by musel bezpodmínečně zachraňovat.”

S ohledem na zmíněnou debatu o vstupování veřejného kapitálu do aerolinek bez podmínek přitom vznikla před několika dny mezinárodní online petice Save People Not Planes, kterou v tuto chvíli podepsalo již přes 69 000 lidí. Petice má nově již i svou českou mutaci, jejímuž vzniku jsme dopomohli s iniciativou 55 miliard pro budoucnost, nebo do luftu?. Ta pro změnu upozorňuje na nesmyslnost vládního záměru investovat 55 miliard do dalšího růstu objemu letecké dopravy přes Prahu.

Cíle petice Save People Not Planes jsou tři a v civilizované společnosti by s nimi neměli mít problém ani v rámci plnění klimatické strategie EY. Prvním cílem je pomáhat přednostně zaměstnancům, nikoli managementu, druhým cílem je přechod na cestování, které nezatěžuje planetu, a třetím cílem je nepodporovat záchrannými balíčky subjekty, které neplatí férové daně.

Letadla jsou nyní na zemi a my máme výjimečnou možnost dát jim tak říkajíc nový směr. To znamená podporovat letecký průmysl způsobem, který dává smysl. To znamená podporu, která odpovídá našim prioritám. Které to jsou? Na jedné misce vah je profit aerolinek, na druhé vše ostatní. Ochrana životního prostředí, úleva přeturizovaným destinacícm, férové danění a z toho plynoucí férová redistribuce podpory společností. Využijme stávající klidové období k vyřešení, nikoliv prohlubování dosavadních problémů s leteckou dopravou.

