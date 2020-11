Vladimír F. Mana: Aarhuská úmluva a povolování chemie na polích

pavel peregrin 4.11.2020 07:07

A co třeba zapojit veřejnost do diskuze a přípravy očkovacích látek, do schvalování léků? To by se vám pane Mano nelíbilo? I tyto věci mají přece velký dopad na zdraví a spokojený život obyvatelstva. Určitě by to byl velký přínos, uvažujte o tom.

