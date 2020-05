Zdeněk Smrčka: Pandemie strachu politiků z přijetí nového civilizačního údělu? Diskuse: 2 Foto | Jaromír Kavan / Unsplash Dějiny lidstva ukáží, jak si varování přírody vzali dnešní političtí vůdci k srdci. Ilustrační snímek. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Koronovirová pandemie tvrdě zasáhla do zavedeného života moderní lidské společnosti a civilizace vůbec. V celé řadě zemí dokázala pozhasínat světla velkoměst, nákupních a zábavních center, letišť, hotelů, kanceláří, škol, sportovišť, divadel, kin, výstavních i hudebních síní, průmyslových oblastí i pečovatelských domovů - aby svým "mementem mori" poukázala na život lidí v neustálém shonu a stresu, často ve znečištěném životním prostředí, s nevhodným stravováním a nedostatkem času k aktivnímu pohybu - zato s pasivním ukládáním si přemíry podkožního tuku. Celý ten hedonický životní styl moderní civilizace, doprovázený stýkáním a potýkáním se jejích příslušníků s nejrůznějšími somatickými i psychickými neduhy, se stal de facto tím, kdo vystavil novému koronaviru bianco propustku k jeho vzdušné invazi do té či oné "země zaslíbené". Většinou států operativně zvolená "válečná" strategie boje proti novému koronaviru, provázená denními přehledy o počtech "padlých" a "zraněných", ovšem s sebou nevyhnutelně přinesla lidem, tak jako každá válka, i útrapy psychického rázu. Zatímco již Karel IV. dobře věděl, že válečným konfliktům je vždy moudřejší předcházet, než je vést, mnohým dnešním politikům stále ještě nedochází, že primární prevence (čistým životním prostředím, fyzickou aktivitou, zdravou výživou a eliminací psychosociálního stresu - a vůbec tlaku společnosti na výkon a úspěch) je nejefektivnější cestou k udržování dobrého zdravotního stavu populace. Takovýto nepřehlédnutelný rozpor mezi společenskou realitou a zdravým rozumem, jak bývá patrný v jednání politiků, lze podle knihy neuropatologa Františka Koukolíka "Vzpoura deprivantů" považovat za projev "kolektivní hlouposti". Její protagonisty líčí Karel Kryl v poémě "Zbraně pro Erató" ve zkratce s veskrze sžíravou až nemilosrdnou ekvilibristikou: "Blbý, ač vzdělaný: takový patřívá do vlády!" V případě aktuální koronavirové pandemie by oba dva zmíněné příměry mohly přiléhavě charakterizovat samo přesvědčení politiků, že strategickým cílem "vítězství" nad nepřátelským koronavirem musí být navrácení se k desítkám let den co den omílané mantře o neustálém růstu výroby a spotřeby. Lidé a národy se vždy nejlépe ovládaly masovou propagandou, zneužívající jejich jinak přirozeného strachu z nejistoty, z neznáma a z pocitů ohrožení. Neboť atmosféra strachu, pronikne-li do všech sfér společnosti, dokáže velmi efektivně přimět dříve samostatně a kriticky myslící svobodné občany, aby v semknutém davu náhle slepě přitakávali v podstatě jakýmkoliv, i zcela iracionálním vládním příkazům, zákazům a opatřením. Proto i mediální ovládnutí lidské mysli strachem z neznámého koronaviru, a z něj plynoucí až hysterická posedlost komunální i individuální hygienou, může v psychice společnosti zanechat svůj neblahý otisk, a to v podobě podlehnutí specifické formě "kolektivní post-traumatické paranoidní psychózy", ne nepodobné té, kterou lze vysledovat v chování lidstva po skončení každé velké války. Jen namísto paranoidního strachu z třídního, národního či ideologického nepřítele se nyní může v lidské společnosti na dlouhé roky usídlit až paranoidní strach z mikrobů, strach z blízkého kontaktu s druhými lidmi, strach ze vzájemného dotyku i prostého podání ruky, strach z dotknutí se čehokoliv bez desinfekce, bez rukavic, bez roušek. Třebaže, jak v závěru své poémy "Zbraně pro Erató" konstatuje Karel Kryl, lidský život sám pak pozbyde svého smyslu: "Žiješ-li ve strachu, zmizerníš ten střípek věčnosti, jenž Bůh ti poskytne k životu." Z orwellovsky strachem z koronaviru zdeformovaného života by mohla lehce povstat zcela sterilní společnost "živých mumií", pro kterou by se nejsnazším řešením psychického diskomfortu jejích příslušníků, plynoucího z jejich permanentních úzkostných stavů a strachu ze špíny a z dotyků vůbec, staly digitální technologie. Jimi by se vše dalo ovládat a obstarávat z pohodlí domovů, respektive z nitra individuálních sociálních bublin, a to bez jakékoliv potřeby autentického vzájemného fyzického kontaktu a mezilidské komunikace vůbec. Snaha po takovémto omezení mikrobiálních hrozeb by se však zjevně stala kontraproduktivní neboť by jen uvolnila prostor pro vypuknutí "digitální pandemie", znamenající oslabení individuální i kolektivní imunity dané populace. Huxleyovský "skvělý nový svět" by tak byl začátkem konce lidské civilizace. Přečtěte si také | Petr Svoboda: Koronavirus jako vzkaz přírody lidstvu Kořeny dnešní koronavirové pandemie jsou stejnou měrou biologické, jako společenské a civilizační. Což si logicky žádá globální přehodnocení osudových politických, ekonomických, právních, vědecko-technických i epidemiologických omylů minulosti i současnosti. Konkrétně řečeno, nemá-li se obdobná pandemie dříve či později s mnohem horším průběhem opakovat, nemá-li po odeznění té současné lidská společnost pokračovat na cestě "močálem černým kolem bílých skal", bude tato muset opustit svůj "skvělý nový svět", který charakterizují: 1/ města coby klimatizovaná, vyasfaltovanými automobilovými stokami, plnými hluku, smogu a stresu protkaná sklobetonová mraveniště "lidského hmyzu";

2/ obří nákupní a zábavní centra coby "průmyslové velkovýkrmny" stádních příslušníků ničím neomezovaného konzumu;

3/ segregace seniorů do pečovatelských, ošetřovatelských a nemocničních léčebných ghett;

4/ fragmentace krajiny a přírody vůbec stále houstnoucí sítí dálnic a silnic, letišť a skladišť, průmyslových i hotelových zón;

5/ permanentní tsunami masového turismu, zohavující živoucí tvář měst i krajiny kulisáckým panoptikem hollywoodských šklebů;

6/ vzájemné zacyklení neustálého růstu výroby a spotřeby, s produkcí převáženou napříč kontinenty;

2/obchody lidských rozměrů, situované do obytných zón měst, stejně jako sportovní a kulturní stánky;

3/ přirozenou integraci života seniorů v rámci místních komunit;

4/ scelování krajiny v rámci ekologické rozmanitosti, obnovu polních cest a stromořadí, převedení maxima silniční a letecké dopravy na železnici;

5/ cestování a trávení dovolené v souladu, s respektem a s porozuměním životu místních obyvatel, při zrovnoprávnění volnočasového přínosu agroturistiky, chalupaření, chataření, zahrádkaření a farmaření;

6/ uplatnění klíčového životního imperativu střídmosti v potřebě a spotřebě materiálních statků, výrobků a služeb, a to s důrazem na místní zdroje;

reklama Zdeněk Smrčka Autor je informační specialista Ústavu vědeckých informací 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Miroslav Vinkler 8.5.2020 08:36 Skvěla vyhodnocená současnost naší evropské společnosti , naprosto a se vším s autorem souhlasím. Až na ten nešťastný závěr.

Tato společnost není schopna tak hluboké sebereflexe, aby změnila podstatu svého "trvale" udržitelného růstu založeného pouze a jenom na monetizaci společnosti.

Monetizaci chápu jako nežádoucí společenský vývojový proces, kdy dochází k k oceňování skutečných i nemateriálních hodnot pouze v rámci platebních hodnot.Ty potom vyjadřují absolutní míru úspěšnosti jedince ve společnosti a jsou takto společností přijímány a akceptovány.

Pro méně chápavé vulgárně heslo " Za prachy si koupíš vše a potom je ti dovoleno vše."



Nádhernou ukázku máme v historii i současnosti. Největší boháč v období úpadku římské republiky Crassus byl natolik bohatý, že si doslova koupil sedm římských legií s nimiž podnikl tažení proti Parthům.

Svůj nesporný bankéřský um chtěl vyšperkovat i vojenským triumfem, aby byl roven Juliovi Césarovi s nímž a Pompeiem tvořili vládnoucí triumviriát.

Výsledkem byla zkáza všech legií a samotnému Crassusovi bylo do hrdla vítěznými Parthy nalito zlato po němž tolik toužil. ( 53 př. n. l.)

Také Andrej Babiš si za své peníze koupil post premiéra,lidovou popularitu a podniká své tažení za evropskými penězi. Zde pouze nevíme jak dopadne.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. RP Radim Polášek 8.5.2020 10:57 Stačí slova jako "koronavir" a " koronavirová pandemie" a podobně nahradit slovy "Green Deal" , "globální alarmismus" a podobnými a článek bude sedět jak P...l na nočník. Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

