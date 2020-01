Zdeněk Sobotka: Nebe a dudy, aneb Dvě zprávy o energetice ze dvou konců světa

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Elenamiv / Shutterstock Slunce, zásobárna čisté energie.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zatímco obnovitelné zdroje prokazují každým rokem skokový nárůst své efektivity, budování tradičních jaderných zdrojů se překonává v délce průtahů a nárůstech rozpočtovaných nákladů.

Ve stejnou dobu, kdy jsme se dozvěděli, že by pro nový blok Dukovan mohlo být kopnuto do země za deset let (pokud půjde vše hladce), přišla z USA zpráva, která se zapíše do dějin aplikované fyziky. Firma Heliogen, za kterou stojí Bill Gates, sestrojila energetický zdroj, jenž je schopen generovat teplotu 1000 stupňů Celsia pouze ze slunečního záření.

Zhmotňuje tak vizi energetického řešení například pro hutě nebo cementárny, které pro své provozy potřebují obrovské teploty. Kromě toho, že může jít o zajímavý byznys, by se nápadem Heliogenu mohla eliminovat produkce skleníkových plynů v oborech zodpovědných celosvětově za jejich pětinu.

Jako řešení pro intervaly bez slunečního svitu připravují vizionáři z Los Angeles dnes už pomalu standardní napojení na bateriové úložiště. Tedy v principu to samé, co testujeme a chystáme my pro naše fotovoltaické elektrárny Soleku.

Ačkoli my se proti kalifornským start-upistům držíme více při zemi a budujeme osvědčené elektrárny přinášející komerční zisk v současných tržních podmínkách, jedno potvrdit můžeme. Jenom na samotných solárních panelech, které instalujeme v našich chilských zdrojích, evidujeme během dvou let 20% zvýšení energetické účinnosti.

Řekl bych, že je málo oborů, kde technologie tak dynamicky posouvá efektivitu. Věřím proto, že nebude trvat dlouho a velcí investoři do solární energetiky, včetně Soleku, se vrátí na evropské trhy s novými projekty. Stačí, když budou mít v porovnání s tradičními zdroji férové podmínky.

reklama