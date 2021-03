Chrochtající ekologická katastrofa se v tropech nekoná. Divočáci tu odvádí dobrou práci

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | David Cook / Flickr Prasata pro svá hnízda zplanýrují a vytrhají stovky malých semenáčků dřevin. A to může být dobře.

Druh, cíleně zavlečený tisíce kilometrů od svého původního areálu, na tropický ostrov. Navíc druh, který je známý svými destruktivními projevy i rychlým rozmnožováním. To přeci nemůže dopadnout dobře. Nebo může?

Nápad zanechávat na zdánlivě pustých ostrovech výsadek hospodářských zvířat s tím, že se tu sami volně rozmnoží, je s lidstvem už dlouho. Námořníci si takto pohotově vytvářeli „zdroje zásob“ pro případ nouze a zvířectvem zasídlený ostrůvek mohl jednou zachránit i vyhládlé trosečníky. Dokud se tahle kratochvíle omezovala na Středozemní moře nebo pobřeží Afriky, bylo to relativně v pořádku. Až mnohem později se ukázalo, jakou velkou neplechu dokáží v nepůvodním prostředí napáchat třeba králíci, kočky nebo divoká prasata.

Prasata, která se nechovají hezky

Prase divoké (Sus scrofa), zavlečené do nepůvodního prostředí, je dnes obecně považováno za hodně špatnou zprávu pro životní prostředí. Milionové problémy s nimi mají na severu Ameriky i v Austrálii. Nemusí tomu ale tak být vždy. Aktuální studie z malajských tropů překvapuje tím, že hodnotí vliv nepůvodních divočáků na místní flóru (zvláště pak dřeviny) a nešetří přitom pochvalnými slovy.

Hned ze startu se asi hodí připomenout, že v Malajsii (ostatně jako v celé Eurasii) bývala kdysi divoká prasata docela běžným zjevem. Jenže většina dnes zde žijících divočáků úplně nepatří k původním starousedlíkům, ale zvířatům z portugalsko-britského importu. Poté, co byli místní jedinci vyloveni, sem byli přivezeni noví z Evropy. Naštěstí tu navzdory daleké cestě nakonec zapadli do prostředí, které na ně bylo adaptováno. Což jistě zmírnilo škodlivé dopady a je i vysvětlením, proč tu: „Divoká prasata zastávají kritickou roli v údržbě diverzity a vybalancování druhově bohatých společenstev stromů,“ jak říká biolog Matthew Luskin.

Bachyně si staví hnízda. Vážně

Může za to zvyk samic divočáků, bachyní, budovat si před tím než přivedou na svět potomstvo vlastní hnízdo. Ne, nehledejte je ve větvích, ale na zemi. Jedná se navršenou hromadu větví, klacků, vegetace, budovanou většinou na rovnějších a sušších plochách. Nu, a právě tato stavba hnízda je pro druhovou pestrost okolních dřevin zásadní. Prasata totiž pro svůj stavební záměr zplanýrují a vytrhají stovky malých semenáčků dřevin.

„Čímž ale v místě naruší dominanci jednoho druhu, postarají se zredukování semenáčků pod mateční dřevinou,“ vysvětluje Luskin. Při této probírce obvykle padnou ty nejpočetnější a nejčastěji zastoupené druhy dřevin, které jsou v místě nahloučené. Méně pak tato necílená probírka ovlivní druhy řídce zastoupené, vzácné. Výsledkem je, tedy po pár desetiletích, na dřeviny až nezvykle druhově bohatý tropický prales.

„Divočáci tedy nejsou komplikací a zdrojem nepříjemností, ale velmi šikovným druhem, který pomáhá udržet vysokou diverzitu ekosystémů. Jejich negativní efekt na jiné obhospodařované ekosystémy je už dobře znám, ale tady odvádí dobrou práci. Jsou to vlastně takoví lesní zahradníci,“ říká Luskin. A to i přes to, že jim jinde ve světě nemohou zemědělci ani ochránci přírody přijít na jméno.

