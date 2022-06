Co má společného prehistorický dinosaurus a moderní zemědělská technika?

pavel peregrin 17.6.2022 07:47

Ona ta pravda je jako vždy někde uprostřed. Nikdo nepopírá, že současná zemědělská technika je mohutná a to s sebou přináší tyto problémy. Jenže pokud se podíváte např. na tento kombajn, tak vidíte, že jeho žací lišta bude minimálně 11-12 m, tudíž na poseče jedním průjezdem tolik, co dřívější kombajny, ač lehčí, minimálně na tři. Takže jedna, byť zhutněnější kolej oproti třem kolejím. A ono to zhutnění u menšího se pak už tolik neliší. To samé je u techniky na přípravu půdy. Je rozdíl, zda traktor připravuje s 12 m agregací nebo s třímetrovou, pořád je tam rozdíl minimálně tří kolejí a tudíž tří zbytečných přejezdů navíc. Toto je nutné brát v potaz při celkovém hodnocení. Navíc ta zhutněnost se podrytím či hlubší orbou vrací do normálu. Ideální pak je, pokud je zařazena jarní plodina, protože pak na obnově struktury pracuje i mráz a voda. To jen připomenutí pro fanatické odpůrce orby.

