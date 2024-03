Co se v roce 2023 událo v mokřadech na Praze 12? Diskuse: 1 Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Ekocentrum Koniklec Pulec skokana štíhlého. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V minulém roce to v mokřadech v péči Ekocentra Koniklec žilo méně, než by se nám i stálým obyvatelům z říše rostlin a živočichů líbilo. Nelehká doba se podepsala i na péči o přírodně cenná pražská zákoutí a nezbývá než doufat, že do let následujících bude rozsah činností mokřadům prospěšných opět stoupat. Přes nepříznivou situaci však aktivity na rozhraní souše a vody neutichly úplně. V ročním výčtu prací na zlepšení stavu obou lokalit se objevily dva projekty, od nichž si slibujeme další posun kvality lokalit k lepšímu. Prvním z nich byl průzkum věnovaný obojživelníkům v Cholupickém mokřadu. Obojživelníci jsou zásadní skupinou živočichů pro sledování stavu a vývoje podmáčených míst. Určité druhy indikují úroveň čistoty životního prostředí obecně, ještě důležitější je však jejich přítomnost v souvislosti s mírou vlhkosti v okolí; proto pro nás data o výskytu těchto neprávem zatracovaných živočichů měla doslova cenu zlata. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Ekocentrum Koniklec Podmáčená louka v místě tůňky před rokem. Ze starších hlášení jsme věděli, že se přímo v mokřadu a v jeho nejbližším okolí pohybuje ropucha obecná a zelená, skokan hnědý, rosnička zelená a čolek obecný, k nimž se později přidala ještě informace o jedincích skokana štíhlého. Pátrání tedy dostalo jasný cíl. Jak ale nakonec dopadlo? Průzkumná akce trvala celkem pět měsíců. Z šesti předpokládaných druhů jsme ve zkoumaném území nalezli tři. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Ekocentrum Koniklec Současná podoba tůňky. První z nich, ropucha obecná, se do nitra mokřadu spíše zatoulá, jejím oblíbeným stanovištěm je především sousedící objekt záchranné stanice PENTHEA. Zato další dva druhy nalezly v mokřadu domov se vším všudy, protože se zde rozmnožují. Jde konkrétně o skokana hnědého a skokana štíhlého, kteří obsadili jednak pozůstatky staré meliorační strouhy, jednak malou sondu uprostřed louky, vybudovanou za účelem zjištění stavu spodní vody. Podrobnosti o průběhu průzkumu se dozvíte na našem webu Ekocentra Koniklec. Abychom nejen obojživelníkům, ale také dalším na vodu vázaným organismům jejich podmáčené „sídliště“ v Cholupicích ještě vylepšili, přistoupili jsme k realizaci druhého projektu – vybudování tůňky, jejíž úlohou bude nahradit živočichům stávající útočiště, která jim kvůli přirozenému zarůstání přestávají stačit. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Ekocentrum Koniklec Pulci skokana hnědého. Tůňka byla vybudována v prostoru louky přesně v místě původní sondy, kterou si oblíbili skokani hnědí. Zaujímá plochu cca 30 m2 a profil dna je uzpůsoben tak, aby posloužil co největšímu množství organismů s rozličnými nároky na hloubku a kolísání vodní hladiny. Na to, jak se v budoucnu osvědčí, nyní napjatě čekáme a jsme zvědavi, kdo si ji letos oblíbí nejvíce. Průzkum bylo možno uskutečnit díky ČSOP – byl podpořen v rámci programu Ochrana biodiverzity; za finanční podporu při budování tůňky děkujeme Nadačnímu fondu Veolia. Děkujeme rovněž městské části Praha 12, jež nám poskytla souhlas k realizaci tůňky na svých pozemcích. Koncem roku 2023 jsme pro pomoc mokřadům uspořádali dárcovskou kampaň na Darujme.cz, která byla podpořena Fondem pro udržitelný život. Podařilo se vybrat 36 600 Kč, které byly fondem zdvojnásobeny. Vybrané prostředky budou využity v roce 2024. Tímto velice děkujeme všem dárcům, kteří svým příspěvkem podpořili péči o cenné lokality na jihu Prahy. Vážíme si vaší podpory. reklama Martina Zrostlíková Autorka je vedoucí Pozemkového spolku Koniklec. tisknout poslat Další články autora | Fotogalerie ze dvou pražských přírodních pokladů

SV Slavomil Vinkler 2.3.2024 08:19 Pro ropuchu zelenou jsou nejlepší koleje na rozježděné polní cestě, tj. louže a okolí bez porostu.

