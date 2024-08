Dub červený a jeho vliv na kvalitu lesních půd

Karel Zvářal 16.8.2024 06:15

Jako přípravná budiž, ale větší rozšíření by bylo ekologicky chybné.



Ať si páni vědci zahrnou do svých výzkumů využití listů hmyzem a množství ptáků sbírajících hmyz - budou to velmi nízká čísla v porovnání s naší dubinou (d.l.,d.z.).



Nikoliv osvětlení, ale CHEMIZMUS listů bude bránit hmyzu (píďalka, obaleč) v okusu. Strom jistě dekorativní, avšak nevhodný (ve velkém) do naší přírody.



https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nocni-osvetleni-ulic-brani-hmyzu-v-okusovani-listi-zjistila-cinska-studie

