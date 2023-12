Dvě věci jsou pro zavedení přírodě blízkého hospodaření v brdských lesích důležité. Stavy spárkaté zvěře a myšlení lesnického personálu Foto | Petr Macháček / Petr Macháček / Vojenské lesy a statky / LIFE Adapt Brdy Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Od prvního dne letošního roku spustily Vojenské lesy a statky ČR (VLS) společně s partnery pětiletý mezinárodní projekt s názvem LIFE Adapt Brdy , zaměřený na adaptaci lesních ekosystémů na změnu klimatu. Jde o první tuzemský projekt z programu LIFE realizovaný na lesních pozemcích. Jeho cílem je plošné zavedení přírodě blízkého způsobu hospodaření, včetně využití principů výběrného hospodářského způsobu ve vhodných lokalitách. Díky tomu se zahájí přeměna převážně stejnověkých monokulturních porostů na druhově, věkově i prostorově strukturované lesy, které budou méně ohrožené výkyvy klimatu.Základním cílem projektu, který brzy vstoupí do druhého roku realizace, je plošné a koncepční zavedení přírodě blízkých způsobů hospodaření, včetně aplikace principů výběrného hospodářského způsobu, na území bývalého vojenského újezdu Brdy. Toto středočeské pohoří bylo vybráno záměrně, protože zdejší území mají vzhledem k typologickým podmínkám téměř ideální předpoklad pro aplikaci přírodě blízkých způsobů hospodaření. Vojenské lesy se při tvorbě tohoto projektu inspirovaly lesním hospodařením na severních svazích Krušných hor, které zde aplikují po tři desetiletí Saské státní lesy, a to zejména na lesní správě Bärenfels. Cílem LIFE Adapt Brdy je zahájení přeměny stávajících stejnověkých smrkových monokultur na druhově, věkově a prostorově diferencované lesy, které budou lépe odolávat negativním vlivům biotických i abiotických škodlivých činitelů. Saské státní lesy jsou také jedním ze tří partnerů, kteří s Vojenskými lesy na projektu úzce spolupracují. Dalšími jsou Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, konkrétně Výzkumný ústav Opočno. Celý projekt, který odstartoval oficiálně 19. ledna ustavujícím zasedáním řídícího výboru a prvním zasedáním partnerů projektu, je rozdělen do sedmi základních bloků, jakýchsi pracovních balíčků. Kromě povinných řízení a koordinace projektu, a také komunikace a šíření informací vůči odborné i laické veřejnosti, jsou ostatní balíčky převážně přípravné, realizační a monitorovací. Velká váha je v projektu kladena na přípravnou fázi, v jejímž rámci probíhá realizace pěti aktivit. Na území pěti lesních správ bylo založeno deset demonstračních ploch, každá o rozloze cca 50 ha, na kterých jsou uplatňovány principy výběrného hospodářského způsobu. Jako základní alfanumerický a grafický podklad pro stanovení způsobů hospodaření je v těchto dnech dokončována provozní inventarizace lesa, jejímž garantem a realizátorem je Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze. Účelem inventarizace je popsat výchozí stav lesa a identifikovat jednotlivé typy vývoje lesa s ohledem na aktuální odstup od cílového stavu. Inventarizace probíhá jednak na základě leteckého skenování na ploše 22 600 ha a též formou pozemního šetření na celkové ploše 6 000 ha, tzn. 500 ha demonstračních ploch a 5 500 ha dalších ploch vybraných na základě typologického mapování a aktuálního stavu lesa. Výsledky provozní inventarizace lesa budou následně podkladem pro zpracování rámcových směrnic hospodaření, což je úkol Výzkumné stanice Opočno. Ty by měly být zkompletovány do konce prvního čtvrtletí 2024. V květnu 2023 byl schválen jeden z hlavních úkolů VLS v rámci přípravné fáze projektu, kterým je koncepce mysliveckého hospodaření. Základem koncepce jsou především opatření k účinné redukci stavů spárkaté zvěře. Snížení stavů spárkaté zvěře je nezbytným předpokladem a limitujícím faktorem pro úspěšnou realizaci přírodě blízkých způsobů hospodaření s maximálním využitím potenciálu přirozené obnovy lesa. Schválení koncepce proto vychází z principu, v němž je myslivost chápána primárně jako služba lesu, nikoliv jako komerční a reprezentační záležitost. V rámci pracovního balíčku, který se věnuje předávání zkušeností, se rozběhly také první dva ze tří běhů terénních školení lesního personálu u Saských státních lesů. V polovině června tak 40 lesníků VLS absolvovalo terénní workshop v lesích v okolí Bärenfelsu v Sasku a počátkem října zavítal Dr. Dirk-Roger Eisenhauer, coby specialista saského partnera, do Brd, kde proběhlo školení lesního personálu přímo na demonstračních plochách. Aktuálně v rámci projektu probíhá rozčlenění a zpřístupnění demonstračních ploch. Druhé čtvrtletí nadcházejícího roku pak bude obdobím, kdy budou implementovány rámcové směrnice hospodaření do stávajících lesních hospodářských plánů, a bude vydána metodická příručka pracovních postupů pro lesní personál. Demonstrační plochy, budou sloužit k realizaci prvků výběrného hospodářského způsobu, což je vrchol přírodě blízkého způsobu hospodaření. Kromě demonstračních ploch jsou přírodě blízké postupy aplikovány i na další lokality na celém území Brd. Probíhají zde clonné seče, při nichž je jednotlivými výběry podporována vnitřní dynamika lesních porostů, a tím jejich přirozená obnova. Podsadby a podsíje pak slouží k zavádění listnatých a dalších stanovištně vhodných dřevin jako třeba jedle. Přirozená obnova je pak podporována mechanizovanou přípravou půdy. Vojenské lesy počítají s tím, že v rámci udržitelnosti, replikace a využití projektu budou výsledky aplikovány i na ostatních organizačních jednotkách VLS, počínaje divizí Horní Planá, kde jsou pro přechod na přírodě bližší hospodaření vhodné podmínky. Dále proběhnou školení pro lesníky a vlastníky lesů a budou vydány studijní materiály pro studenty vysokých lesnických škol. Dosavadní průběh projektu ukazuje, že cíle, které jsme si s partnery stanovily, jsou realizovatelné. Zdá se tak, že úspěch LIFE Adapt Brdy bude stát především na důsledné implementaci dvou pilířů, a to na správném „nastavení“ myšlení lesnického personálu a dodržování stanovených cílů v oblasti redukce spárkaté zvěře. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na bezmála 5 milionu eur, přičemž podpora je ve výši 60 %, tj. cca 3 milionu eur. Rozpočet Vojenských lesů je stanoven na 4,4 milionu eur, přičemž 2,6 milionu eur je předmětem podpory a 1,8 milionu eur budou VLS hradit z vlastních zdrojů. LIFE – program pro lepší život Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 pomohl financovat a realizovat více než 5 500 projektů za téměř 6 miliard euro napříč celou Evropou. Jeho dlouhodobým cíle je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů. Česká republika začala využívat program LIFE po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004. Od té doby se uskutečnily na území naší republiky desítky projektů za stovky milionů korun, které významně pomohly při ochraně životního prostředí. Program se stal i u nás významnou součástí podpory projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu. reklama Další informace | Článek vznikl v rámci projektu LIFE for Czechia s přispěním unijního programu LIFE. Petr Macháček Autor je provozní technik VLS ČR, s.p, divize Hořovice.

