Klíšťata v městských parcích jsou infikovaná víc než ta v přírodě

Karel Zvářal 21.3.2024 08:39

Mám zato, že nemoci jako Lymská borelióza, AIDS, Ebola, myxomatóza aj. jsou produkty laboratorního výzkumu, resp. gmo úprav patogenů. V 60.-70. nebyla o klíšťatech jako nebezpečném přenašeči zmínka, nepamatuji se, že bych někdy měl přisáté klíště - a to jsme pravidelně "váleli sudy" z kopce dolů, až se nám řádně zamotala šiška, o nachozených hodinách po lese nemluvně... Dnes po pouhém pokleknutí do listnaté hrabanky mám okamžitě několik klíšťat, na gumové holínky se naštěstí nechytají. Prostě pokrok nezastavíš, a zda jsou to "náhodné úniky", či vědomé prostředky biol boje, to můžeme jen spekulovat. No a každopádně je rozdíl mezi hoblovaným trávníkem a lesoparkem, odhadem 1:100-1000. Nejlepší je hned po návštěvě lesa vlézt pod sprchu, než se stihnout klíšťátka přisát. A se skvrnou hned k lékaři, hrát si na hrdinu se může krutě vymstít.

Odpovědět