Lepící pasti i přes zákazy dál týrají zvířata. Tahle sova pálená měla štěstí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Stanice Huslík Sova pálena chycená do mucholapky. Bez lidské pomoci by se neosvobodila

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Stanice Huslík Sova pálená v péči zvířecích záchranářů Stanice Huslík.

Lepové pasti i přes zákazy a vysoké pokuty stále ničí životy zvířat. Za rok 2023 přijaly záchranné stanice přes 10 000 zvířat, která byla prokazatelně zraněna kvůli lidské činnosti. Z toho evidovaly 52 případů zachycení do zakázaných lepových pastí. Přesto, že je toto číslo vysoké, není definitivní. Spousta postižených zvířat se do záchranných stanic ani nestihne dostat.Loňský rok byl v příjmu zvířat rekordní a v následujících letech tomu asi nebude jinak. Pro volně žijící živočichy je těžké čelit nástrahám, které jim stavíme do cesty, a tak dochází ke zraněním čím dál častěji. Takovými nástrahami jsou například sloupy vysokého napětí, ochranné sítě na budovách, nezabezpečené duté stožáry, bazény, jímky, jedy proti škůdcům, lepové pasti a podobně. Lepové pasti jsou sice v ČR zákonem zakázané, ale přes to stále ubližují. Koneckonců přes jasný zákaz je na internetu nabízejí desítky prodejců. A nikdo je za to nepostihuje.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání zakazuje lepové pasti v České republice již léta a v roce 2021 se navíc zpřísnil. Od té doby hrozí až třímilionové pokuty za jejich užívání, prodej i dovoz. Důvod je prostý. Pasti si své oběti nevybírají, a tak v nich může uvíznout cokoli, co se jich dotkne a nedokáže se z jejich spárů vymanit. U lepových pastí jsou to typicky nejrůznější drobní živočichové, jako například ptáci, netopýři, malí savci, plazi a podobně. Ti se na silně lepivý povrch přichytí, umírají hladem a žízní či se ve snaze uniknout závažně poraní.

Přečtěte si také | MZe: Za nesprávné použití lepicích pastí na hmyz hrozí pokuta až tři miliony korun

Do jedné takové lepové pasti se chytila i sova pálená, kterou museli vyprostit ošetřovatelé ze záchranné stanice Huslík.

„To, že je mucholapka nebezpečnou nástrahou, by nám nejspíše potvrdil každý, kdo se jí někdy snažil zprovoznit. Lepí opravdu důkladně. Své o tom ví i sova pálená, která se do jedné takové mucholapky přimotala. Naštěstí došlo jen ke slepení části per. Sama by se však z této pasti vyprostit nedokázala. Tento případ se řadí mezi spoustu dalších, kdy jsme museli pomáhat přilepeným netopýrům, sýkorkám, zvonkům a dalším. Lepové pasti jsou velmi nebezpečné,“ komentují ošetřovatelé ze zmíněné záchranné stanice a prosí veřejnost, aby zkusila řešit ochranu před hmyzem a „nepohodlnými“ živočichy jinými způsoby, které nebudou způsobovat újmy na zdraví.

Za loňský rok Národní síť záchranných stanic eviduje celkem 52 zvířat zachycených do lepových pastí. To je samozřejmě jen špička ledovce.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Kasinsky / Jan Kasinsky / Záchranná stanice Bartošovice Vrabec ošetřený po té, co se chytil do zahradní lepivého pásu na škůdce.

Aby zvířata netrpěla, Český svaz ochránců přírody (koordinátor Národní sítě záchranných stanic) dlouhodobě usiluje o zabezpečení lidských staveb tak, aby neohrožovaly divoká zvířata a omezení takových způsobů hubení „nepohodlných“ živočichů, které představují rizika pro necílové druhy.

Přečtěte si také | ČSOP: Lepící pasti na hmyz nesmí týrat zvířata. Takové je přelomové stanovisko Ústřední komise na ochranu zvířat

Aktivity Národní sítě záchranných stanic v roce 2024 podporuje ministerstvo životního prostředí i ministerstvo zemědělství. Tato podpora však pokryje cca ¼ celkových nákladů na záchranu zvířat. Pro účinnou pomoc zvířatům v nouzi je proto nezbytná podpora veřejnosti! Pokud chcete pomoci záchranným stanicím, můžete až do konce ledna podpořit tím, že se stanete Ježíškem pro zvířata.

reklama