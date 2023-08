Milujete Krkonoše a nesnášíte davy? Tudy!

Lukas B. 3.8.2023 15:13

já si myslím, že turistické mapy jsou všeobecně dostupné, drtivá většina návštěvníků má mapy (mapy.cz třeba) v mobilu včetně plánovače tras, české turistické značení klubu českých turistů je světově nejlepší (není třeba žádná falešná skromnost!) a síť značených cest je v krkonoších velmi hustá - já bych řekl, že to ty davy prostě takhle chtějí a že to takhle mají rády. já bych třeba ve slunečnou červencovou sobotu v jedenáct dopoledne nešel po řetězech na sněžku ani za sud piva a zlaté prase k tomu, ale nemám ambice říkat takovému, kterému se to líbí, že to má dělat jinak.

