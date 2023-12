Odstraňování drápů kočkám: čím větší druh, tím anatomicky ničivější účinek

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | preechasi2002@gmail.com / Depositphotos Ilustrační snímek tygří tlapy.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Turn685 / Wikimedia Commons Nejčastější způsob odebrání drápů se nazývá onychektomie – je při ní odstraněna ta část kosti, ze které dráp vyrůstá. Příslušný článek se odřízne buď skalpelem, nebo laserem.

Odborně se zákroku, při kterém je zvířeti odstraněn dráp, říká onychektomie. Není to zastřižení části drápu, je to jeho úplné odstranění včetně poslední kosti, ze které vyrůstá. Je to zákrok nevratný, a jak popisuje nedávná studie amerických vědců , na tygry a jiné velké kočky má větší dopad než na menší kočkovité šelmy. Ani těm však odstranění drápů neprospívá.Proč se někdo rozhodne, že chované malé či velké kočce odstraní dráp? Jasným a legitimním důvodem je, pokud zvíře dlouhodobě trpí zánětem drápu, který se nepodařilo vyhojit jiným způsobem. V takovém případě je na místě, pokud veterinář provede zákrok a tento jeden dráp odstraní. Kočka dokáže ztrátu jednoho drápu kompenzovat ostatními drápy.

U odstranění všech drápů na předních nohách, jak se stalo například tygřici Antonii Rambě, kterou nelegálně choval zápasník Karel Vémola, se zdá nepravděpodobné, že by důvody k odstranění drápů byly zdravotní stav zvířete. Pravděpodobnější je bezpečnost a zdraví chovatele. I když je šelma v dobrém rozmaru, její drápy mohou nechtěně přeměnit pózování před kamerou v nepříjemnou a bolestivou zkušenost.

Letos v létě vyšel v žurnálu Animals odborný článek, popisující, jaké dopady má zbavování drápů u velkých koček a proč velké kočky (jako tygr) při něm trpí víc než kočky malé (jako rys).

„O čem se bavíme: odstranění drápků u koček není jako ostříhání nehtů na rukou. Jedná se o odstranění části nebo celé poslední kosti každého prstu,“ vysvětluje Adam Hartstone-Rose, profesor biologických věd na North Carolina State University a vedoucí výzkumu. „Stejně jako u lidí má každý kočičí prst tři kosti a odstranění drápků znamená doslova odříznutí třetí kosti v kloubu.“

Vědci zkoumali svalovou anatomii více než tuctu exotických koček – od menších druhů včetně rysů, servalů a ocelotů až po lvy a tygry – aby zjistili, jaký vliv má zbavování drápů na svalstvo jejich předních končetin.

Měřili hustotu a hmotnost svalů a také zkoumali svalová vlákna šelem s drápy i bez nich Zjistili, že u větších druhů se po odstranění drápků o 73 % zmenšilo svalstvo ohýbačů prstů v předloktí. Tyto svaly se podílejí na vysouvání drápů. Zjistili také, že celkově se síla přední končetiny snížila o 46 % až 66 % v závislosti na velikosti zvířete a že ostatní svaly přední končetiny toto snížení nekompenzovaly.

„Zbavení drápků funkčně ovlivňuje už i kočku domácí, mluvíme o změnách v drbání, chůzi nebo používání kočičího záchodu,“ říká Lara Martensová, studentka North Caroline State University a hlavní autorka výzkumu. „Ale u velkých koček je na tlapy vyvíjena větší síla. Pokud je odstraněním drápů změníme, je pravděpodobné, že účinky budou větší.“

Přečtěte si také | V USA se kočkám chirurgicky odstraňují drápky. Aby neškrábaly

Velikost tlap a tělesná hmotnost se nezvětšují v poměru 1:1. Plocha tlapek se zvětšuje pomaleji než tělesná hmotnost (která je úměrná objemu), takže větší kočky mají v poměru k velikosti těla menší tlapy a jejich tlapy musí vydržet větší tlak.

„Velké kočky jsou navíc na svých předních končetinách více závislé – nesou většinu hmotnosti. A také se musí vypořádat s větší váhou kořisti,“ říká Martens. „Z biomechanického hlediska má tedy zbavení drápů u větších druhů anatomicky ničivější účinek.“

Přečtěte si také | Tygřice Ramba z chovu Karla Vémoly má chirurgicky odstraněné drápy na předních končetinách

Na výzkumu se podílely také studentky North Caroline State University Sarah Piersantiová, Arin Bergerová a Nicole Kida a doktorandka Ashley Deutschová. Práce byla provedena ve spolupráci s útulkem Carolina Tiger Rescue, který zachraňuje exotické šelmy, zejména velké kočky, které byly v soukromých chovech zanedbávány nebo s nimi bylo špatně zacházeno.

