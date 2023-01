Proč je potřeba projektanty zeleně naučit principy udržitelné výsadby? Diskuse: 2 Foto | Jana Matějíčková Jeřáby patří mezi druhy zařazené na seznam odolných dřevin klimatické změně i pro městské výsadby. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Úbytek biologické rozmanitosti je vážný problém. Součástí možných řešení může být i zeleň vysazovaná ve městech. Pokud se bude řídit principy udržitelné výsadby. Tyto principy je nutné v prvé řadě dostat k projektantům. Ti totiž s oblibou dávají do svých návrhů druhy nepůvodní.Není proto divu, že dnešní konvenční návrhy jakýkoliv přínos pro ekosystémové služby nezohledňují. Z jednání s některými zahradními architekty vyplývá, že limity původních druhů jsou jimi záměrně zveličovány, zatímco slabé stránky nepůvodních druhů jsou v lepším případě zamlčovány, případně podhodnoceny. Na prvním místě je totiž vizuální stránka návrhu. Prospěšnost pro volně žijící zvířata je často až na posledním místě, bere-li se vůbec v potaz. Přitom nespornou výhodou použití domácích druhů je podpora biologické rozmanitosti. U nepůvodních druhů se dá leda tak argumentovat prospěšností pro včely coby zdroj nektaru. Ale je to známkou nedostatečné znalosti. Argumentovat ve prospěch původních druhů se dá šířeji. Například na původní druhy jeřábů je evolučně navázáno minimálně 11 druhů pouze z řádu motýlů. Jarní opylovače květy jeřábů přitahují samozřejmě také, na podzim pak navíc poskytují plody pro ptáky. Ptáků, kteří konzumují plody jeřábů, je asi 63 druhů. Nebo břečťan popínavý je skvělým příkladem, jak zvýšit přínos návrhu jak pro hmyz i pro ptáky. Důvodem je, že kvete od konce léta do podzimu, když je již většina jiných druhů odkvetlá. Plody dozrávají také jako poslední na konci zimy. Co se týče odolnosti daného druhu, pokud ponechám stranou invazivní druhy, u kterých je úspěšnost šíření často podmíněna malými nároky na podmínky prostředí, je možné říci, že původní druhy jsou odolnější proti chorobám a škůdcům. Důvodem je fakt, že původní druhy jsou na domácí hmyz či jiné škůdce zvyklé a naučily se jim bránit. Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Allan Hopkins / Flickr Břečťan popínavý je skvělým příkladem, jak zvýšit přínos návrhu pro hmyz i pro ptáky. Důvodem je, že kvete v době, když je již většina druhů odkvetlá, od konce léta do podzimu. Plody dozrávají také jako poslední na konci zimy. Na snímku drozd cvrčala. Další rozšířený mýtus je spojen s požadavkem na bezúdržbovou zeleň. Vhodně zvolená rostlinná společenstva původních druhů jsou schopna dosáhnout vyšší míry autoregulace, podobně jako v přírodě. Při použití nepůvodních druhů jsme se ještě nikdy nesetkali s tím, že by návrh jako celek kopíroval funkční biotop. Namísto toho se jedná o směs druhů z Asie, Severní Ameriky a v menší míře bývají ponechány i původní druhy. Pokud návrh navíc obsahuje expanzivní a invazivní nepůvodní druhy, lze předpokládat vysokou míru šíření těchto druhů mimo předem určený rozsah výsadby. Tím se zvyšují náklady na údržbu. Podceňování invazivního charakteru je také velmi častým problémem návrhů výsadby zeleně. Setkali jsme se s tím, že autor návrhu věděl o tom, že druh je invazní, ale nevidí to jako překážku k jeho výsadbě, protože v porovnání s nejvíce invazivními druhy jako je například javor jasanolistý je vlastně navržený druh z jeho pohledu téměř neškodný. Problém je ale v to, že s aktuálně probíhající klimatickou změnou se toho může ještě hodně změnit a i druhy mírně invazivní se mohou vymknout veškeré snaze o kontrolu. I zahradníci by měli u druhů, u kterých se šíření do volné krajiny zatím neprokázalo, brát na zřetel princip předběžné opatrnosti. Už jsem se setkala i s přístupem, kdy autor výsadby pracoval se zdomácnělým neofytem, kterýžto termín si vysvětloval tak, že daný druh je u nás vlastně už doma, a není proto důvod, proč omezovat jeho další výsadbu. Co by projektanti zeleně měli vědět o adaptaci druhů na klimatickou změnu? Častým argumentem, proč vysazovat nepůvodní druhy, je jejich odolnost ke klimatické změně. Je dobré ale vědět, že i mezi původními druhy jsou druhy odolné klimatické změně. Inspirovat se dá v německém seznamu stromů vhodných pro městskou výsadbu, které jsou odolné klimatické změně. Seznam se jmenuje GALK strassenbaumliste a je pravidelně aktualizovaný. Pokud se v seznamu zaměříme na původní druhy, dostaneme tento seznam: Cornus mas, Crataegus monogyna 'Stricta‘, Fraxinus excelsior, Malus sp., Prunus avium 'Plena', Prunus padus 'Schloss Tiefurt', Quercus robur, Sorbus aria 'Magnifica', Sorbus intermedia 'Brouwers'. Je samozřejmě na zvážení každého tvůrce návrhu, zda je nutný kultivar, nebo raději upřednostní přírodní formu. Foto | Jana Matějíčková Panašované a červenolisté kultivary není dobré používat, protože mají v listech méně chlorofylu, což je činí náchylnějšími při zvládání stresu. Pro projektanty zeleně by mohlo být užitečné vědět, jak stromům pomoci zvládat stres z dlouhých epizod sucha, spojených s klimatickou změnou, respektive jak snížit jejich povýsadbový stres. Cesta je přes snížení výsadbové velikosti. To jde ale proti módě tzv. instantní zeleně, tedy potřebě postavit dům a hned mít i vzrostlou zahradu. Pokud ale chceme, aby se strom dobře uchytil, a nemáme k dispozici kvalitní podpovrchovou závlahu, určitě je dobré nevysazovat zbytečně velké obvody kmínků (OK). Doporučujeme největší velikost OK 12-14, ale už se nám povedlo prosadit i menší velikosti jako OK 10-12 a OK 8-10. Ceny za výsadbový materiál se odvíjí hlavně od velikosti. Pokud v rámci změny návrhu za původní druhy snížíme výsadbovou velikost, můžeme si často dovolit vysadit více kusů původních druhů při zachování původně stanoveného cenového stropu daného projektu. Kromě výsadbové velikosti upravujeme i výsadbové vzdálenosti, aby měly dřeviny dostatek prostoru nad zemí, ale i pod zemí. Příliš husté keřové plošné výsadby jsou také krátkozraké a zbytečně drahé. K plošnému zápoji dojde o 2-3 roky dříve, ale pak mohou keře růst už jenom nahoru, kdy je nutná častější údržba řezem. Navíc pokud je použit malý spon, kořeny rostlin jsou příliš blízko u sebe, bojují o vláhu a živiny a ve výsledku strádají. Projektanti z důvodu klimatické změny často sahají po středomořských rostlinách. Ale má to své limity. Zejména jde jejich citlivost na naše každoroční jarní mrazíky. Je-li rostlina původem ze Středozemí, kde je větší sucho i během zimních měsíců, pak v okamžiku, když přijdou na naše mokré zimy, dojde k poškození podzemních částí i za podmínek stejné intenzity mrazu, na kterou je rostlina zvyklá ve své domovině. Licence | Některá práva vyhrazena Foto | pixeltoo / Flickr Pavlovnie plstnatá. Její lehká křídlatá semena létají stovky metrů, i přes střechy činžáků do dvorů. Zde na vlakovém nádraží. Oblíbeným argumentem je, že se jedná o umístění návrhu v intravilánu. Stranou ponechám tzv. intravilán průmyslové zóny, který vznikl v místech, kde vede dálnice a ze všech stran sousedí v lepším případě pole, někdy i les. V takové případě se o intravilánu z hlediska zábrany k šíření druhů do krajiny ani mluvit nedá. Věnujme se pouze o městskému intravilánu. Důležité je si uvědomit, že k přenosu a šíření semen dochází často vzduchem. Některá semena dolétnou i několik kilometrů daleko a umí létat ve velkých výškách. Často se objevuje názor, že použití invazivního druhu na vegetační střechu je bezpečné. Ale je stejně mylný jako názor, že ve městě si můžeme vysazovat, co chceme. Riziko šíření semen v městském intravilánu je o to větší, pokud městem prochází řeka. Ta často poskytuje možnost přesunu semen na hodně velké vzdálenosti. Souhlasím s tím, že riziko šíření do volné krajiny je nižší ze středu města než z okrajových částí, ale pořád to je dost velké riziko, které nemůže ospravedlňovat nadužívání nepůvodních druhů pro výsadby. Důkazem, že v přírodě dochází k šíření i na velmi velké vzdálenosti, vidíme u používání nepůvodních druhů jalovců. Byl u nich spolehlivě prokázán negativní vliv coby přenašeče rzi hrušňové. V posledních letech se problém s touto nemocí opravdu hodně zhoršil. Přesto ale na nepůvodní druhy jalovců v návrzích pořád narážíme. Tento problém je hlavně důkazem, že v důsledku používání nepůvodních druhů dochází nejen k ochuzování druhové rozmanitosti naší přírody, ale zejména k tvorbě nových problémů, o kterých jsme při zavádění nepůvodních druhů na trh neměli ani ponětí. Proč si v návrzích zeleně dát pozor na stálezelené keře? Když se klient rozhodne jít cestou původního návrhu, začínáme v podstatě úplně od začátku. Stávající projekt je nutné od základu přepracovat. Nestačí použít čistou záměnu nepůvodního druhu za původní. V nejvyšší míře se tento problém týká keřů, které jsou v návrzích zastoupeny nepůvodními druhy v největší míře. Jedním z těžko řešitelných problémů je fenomén listnatých stálezelených keřů. Naše původní druhy na zimu z většiny opadávají. Ze strany rostliny se jedná o odpovídající přizpůsobení se našim zimním podmínkám. Pokud je ze strany klienta požadováno použití stálezelených keřů, je lepší jim vysvětlit, že to není dobrý nápad, protože pokud si rostlina ponechá listy, potřebuje rovnoměrnou zálivku i během zimních měsíců. Foto | Jana Matějíčková Široce používaná stálezelená bobkovišeň lékařská se také nehodí do každých podmínek prostředí. Na příliš vápenitých půdách trpí chlorózou. Přednostně by se měly používat rostliny vhodné pro dané prostředí namísto chemických úprav stanoviště tak, aby vyhovovalo požadavkům nepůvodního druhu se specifickými požadavky. Dostupnost původních druhů keřů je také velmi častým důvodem, proč je nutná větší úprava návrhu, nikoliv jen záměna. Velké počty, řádově nižší tisíce kusů, které konvenční návrhy používají při keřové náhradě trávníku, jsou na tuzemském, ale i celoevropském trhu dostupné pouze pro nepůvodní druhy. Je dobré při návrhu myslet na to, že monokulturní plochy samy o sobě prezentují nízkou biologickou rozmanitost a vyšší riziko nemocí. Pokryvné keřové výsadby je proto vhodné navrhnout jako vícedruhovou keřovou výsadbu nebo kombinací nízkých keřů s trvalkovými záhony. Velkým problémem do budoucna se může stát nárůst obliby používání treláží neboli nosných konstrukcí pro bujné popínavé druhy. V této kategorii je bohužel sortiment vhodných rostlin, které by měly alespoň evropský původ, velmi omezený. Není divu, že se v tu chvíli zvolí nepůvodní silně invazivní druhy jako opletka čínská nebo oblíbené přísavníky. Foto | Jana Matějíčková Přísavníky sice poskytují potravu pro ptáky, ale ti zase rozšiřují jejich semena a zvyšují tím intenzitu invazního šíření. Z naší zkušenosti je reálné navrhovat zeleň za použití pouze původních druhů. Ale návrh se tomu musí přizpůsobit. Důležité je klientovi vysvětlit skutečné přínosy původních druhů a rizika nepůvodních. Návrh z původních druhů může být nejen esteticky atraktivní, ale zároveň významně ekologicky přínosný, biologicky rozmanitý a dlouhodobě prosperující, což jsou hlavní principy udržitelné výsadby. reklama Jana Matějíčková Autorka vystudovala obor Technika životního prostředí na ČVUT v Praze, pracuje pro společnost Grinity. tisknout poslat

