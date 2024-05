Tokio bojuje proti mývalům. Z mazlíčků se stala hrozba pro ekosystém

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Japonské hlavní město už vyhrálo bitvu, která měla za cíl dostat pod kontrolu populaci obřích, hladových vran. Nyní se ale tokijské úřady pustily do mnohem tvrdšího oříšku: do další zvířecí hrozby v podobě mývalů severních, napsal zpravodajský server The Guardian Počet mývalů odchycených každý rok v Tokiu se během posledního desetiletí zvýšil pětinásobně, uvádějí zprávy médií. Výskyt mývalů vyvolává obavy ze škod, které tato zvířata páchají na místním ekosystému.

Městské úřady v západním Tokiu proto nechaly rozmístit pasti a zavedly horké linky pro obyvatele, kteří si všimnou škod na plodinách nebo uvidí, jak se jim medvídek mýval krade do domu.

Tito všežravci nejsou v Japonsku původním druhem. Patří mezi 156 invazivních živočichů, mezi nimiž je například i okounek černý, ohniví mravenci či kajmanky dravé.

Populace mývalů se v zemi rozrostla z jedinců, kteří byli původně chováni jako domácí mazlíčci a jejich majitelé se jich snažili zbavit, anebo jim tito vynalézaví tvorové utekli. Jejich obliba v zemi je připisována televiznímu animovanému seriálu ze 70. let Araiguma Rasukaru (rošťák mýval), který vedl ke zvýšenému dovozu mývalů severních do Japonska.

Mývalové severní by neměli být zaměňováni za tanuki - psíky mývalovité neboli mývalovce kuní - původní japonský druh malé šelmy z čeledi psovitých, která se vyskytuje nejen v přírodě, ale i v japonském folklóru, a obyvatelé věří, že nosí štěstí.

Invazivní mývalové žijí převážně v kopcovitých oblastech na západním okraji Tokia, kde způsobují značné škody na úrodě. Místní úřady se potýkají s těžkým úkolem udržet počet mývalů pod kontrolou: tato zvířata se nejen rychle množí, ale také se rychle přizpůsobují neznámému prostředí.

Během roku do dubna 2023 bylo podle údajů metropolitní správy v Tokiu odchyceno celkem 1282 mývalů, zatímco o deset let dříve to bylo 259. Šíření těchto zvířat se odráží ve spoušti, kterou způsobují ve venkovských oblastech, kde ve fiskálním roce 2022 napáchali škody za 450 milionů jüanů (65,7 milionu korun), uvedlo ministerstvo zemědělství a dodalo, že nejčastějším cílem bylo ovoce a zelenina a hospodářská zvířata.

Místní tisk také píše o mývalech, kteří byli přistiženi, jak hodují na pamlocích tokijských, kterým hrozí vyhynutí kvůli ničení jejich přirozeného životního prostředí.

Zdá se, že dosud zavedená opatření měla jen malý účinek. "Naše pasti jsou občas rozbité, protože i mývalové zoufale touží po životě. Ve skutečnosti se jich chytí jen zlomek, takže nejsme schopni postihnout jejich celkový výskyt,“ řekl novinářům jeden z tokijských úředníků.

Problém se netýká pouze Tokia, stížnosti na škody způsobené mývaly na úrodě, infrastruktuře a soukromých domech a zahradách jsou hlášeny téměř ve všech 47 japonských prefekturách.

Přečtěte si také | Německé poučení, že invaze roztomilých mývalů je pořád invaze

V Niigatě na pobřeží Japonského moře se od roku 2018 prudce zvýšil počet odchycených mývalů, zatímco v nejsevernější prefektuře Hokkaidó, kde se tato zvířata usadila pravděpodobně již koncem 70. let 20. století, jim jsou připisovány zemědělské škody za miliony jenů.

reklama