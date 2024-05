Vědci zachraňují cenné genetické populace smrku ztepilého

Karel Zvářal 4.5.2024 06:58

O významu šlechtitelství snad žádný odborník nepochybuje. U stromů, jakožto dlouhověkých organismů, je to mnohem těžší, než např. u psa domácího, kde byly šlechtěním vychovány desítky ras. A tak jako u psa lze dosáhnout časem delších (chrti) čí kratších nohou (jezevčíci), bylo by zajímavé zjistit, zda u smrků se může lišit hloubka zakořenění a celkový objem kořenové soustavy. V praxi se to možná špatně sleduje, narozdíl od dobře hodnotitelného kmene, ale na tento aspekt by bylo dobré se zaměřit. Na to se pravděpodobně v minulosti tolik nemyslelo, ale vzhledem k jedinečnému praktickému využití smrku se to, doufejme, změní. Osobně jsem překvapen často zbytečnou likvidací pěkných mladých porostů a výsadbou jiných dřevin, současná deštivější perioda zase porostům pomůže. Možná by to stačilo jen rozvolnit, aby v boji o vodu nebyla taková konkurence.

