Vystřílet 10 000 divokých koní? Australští akademici tvrdí, že je to pořád málo

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Cowboy Dave Brumby / Flickr Zdivočelý brumby je sice fascinující a krásný na pohled, ale pořád je tu jen nezvaným hostem, invazním druhem. Alespoň z nesmlouvavého pohledu praktické ochrany přírody.

Úřady státní ochrany přírody v Austrálii aktuálně připravují řízenou regulaci populace divokých koní. Odstřeleno má být více než 10 000 zvířat. Návrh vyvolává rozhořčení nejen u milovníků a ochránců zvířat. Stěžují si i australští biologové. Těm ale vadí, že je navržená regulační kvóta příliš nízká.

Divoké koně Australané z měst zbožňují. Familiárně jim přezdívají brumby, a coby symbol nespoutané divokosti si je rádi spojují s nejrůznějšími sportovními kluby. Postoj mimoměstských Australanů ke zdivočelým koním už tak jednostranně pozitivní není. Představují totiž konkurenci hospodářským zvířatům, působí škody na úrodě a jsou přenašeči nemocí. Četné komplikace vychází i z toho, že koně – kteří se v krajině okolo Nového Jižního Walesu a Queenslandu zabydleli na počátku 19. století – nemají v krajině přirozeného predátora.

Nepůvodní druh, který je kulturním dědictvím

Jen tu a tam nějaké neopatrné hříbě strhne zdivočelý pes nebo dingo, jinak se populace divokých koní „regulují“ samy. Přibližně pětina stáda může každý rok zahynout v důsledku sucha, kvůli parazitům nebo po konzumaci jedovatých rostlin. Ale každý rok se také může populace divokých koní o 20-25 % zvětšit, když jsou podmínky příhodné. Soudě podle toho, že v roce 2019 se exempláře jen ve stádech kolem Australských Alp daly napočítat na 25 000, jim nedávná doba asi zrovna přála. V čem je háček?

Nejvyšší pohoří Austrálie pokrývá jen asi 1 % rozlohy kontinentu, a ve své podstatě na svém území hostí unikátní a jinde nevídanou flóru. Endemity, ojedinělé a původní druhy rostlin s mnohatisíciletou historií, které jsou teď vypásány a ničeny nepůvodním druhem, jehož minulost se v australské krajině dá počítat v dekádách. Zdivočelý brumby je sice fascinující a krásný na pohled, ale pořád je tu jen nezvaným hostem, invazním druhem. Alespoň z nesmlouvavého pohledu praktické ochrany přírody. Jenže i tohle je trochu složitější, protože to není pohled jediný.

Máte raději alpskou flóru, nebo koníky?

Národní pojetí ochrany přírody je sice společným zájmem všech, ale pohnutky jednotlivců se mohou lišit. A například se žlutě kvetoucími kraspédiemi (Craspedia variabilis) porůstajícími úbočí Mt. Kosciuszko se lidé v Austrálii - ti samí lidé, kteří na ochranu přírody přispívají ze svých daní - vnitřně identifikují o poznání méně, než s koňmi. Kterých se na těch samých úbočích nyní pase okolo 14 000. Divocí koně možná nepožívají výhod ochranného statusu, coby vzácného nebo ohroženého zvířete, ale jsou – i v Australských Alpách – chráněni jako druh, jež je součástí kulturního dědictví země.

Aktuální návrh Správy národních parků a teritorií divočiny Nového Jižního Walesu počítá s tím, že by tu koní po řízené regulaci zůstalo jen 3000 kusů. Někomu to může přijít jako přehnaně radikální zákrok. Přečin proti právům zvířat nebo porušení oné ochrany kulturního dědictví. Jiní si ale stěžují, že takový návrh není radikální dost. Ve své podobě totiž vytvoří na úbočích hor „zónu bez koní“ jen na 32 % z celkové rozlohy chráněných území. Tedy méně, než kolik by zbídačelá endemická flóra v horách potřebovala.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Cowboy Dave Brumby / Flickr Divoké koně lidé v městech milují, na venkově z nich už tak nadšení nejsou.

Hlasy těch, kteří považují kvótu odstřelu 10 000+ koní za příliš nízkou, shrnuje otevřený dopis vědců z australské Akademie věd. V něm 69 odborníků uvádí, že návrh regulace je jen polovičatým a líbivým opatřením. Takříkajíc aby se vlk nažral, ale koza zůstala celá. Doplňují, že se tímto opatření nevyřeší situace s koňmi v Alpách, ochrana flóry a celých chráněných území nejspíš jen proto, že se oficiální úřady nechaly zmanipulovat a zviklat brumby-milovnými lobbisty.

Tohle území není pro koně

„Úřady by měly naslouchat vědě a odborníkům, kteří jim dávají ta nejlepší a důkazy podložená doporučení, jak nejlépe zabránit škodě působené divokými koňmi,“ říká John Shine, prezident australské Akademie věd. „Jednat odlišně znamená znevážit účel ochrany přírody a ekosystémů, podepsat se pod rozhodnutí vedoucí k vyhynutí ohrožených druhů.“ Kvóta odstřelu by měla být výrazně vyšší a výsledný stav koní u Mt. Kosciuszko by měl být „silně pod plánovanými 3000“. Ideálně tedy nula na celé chráněné ploše pohoří.

Další akademici pak dodávají, že pro nápad chránit divoké koně jako kulturní dědictví si „nemohli státní úředníci vybrat horší místo“ než Australské Alpy. Koně prý narušují zdejší ekosystém nejen pastvou, ale i sešlapáváním, odkryvem substrátu, umocňováním eroze, eutrofizací. A tím likvidují domov pro řadu ohrožených a endemických živočichů. Například alpskou stromovou žábu Litoria verreauxii alpina, rybky krunýřovce či nebo myšky tmavé.

Kam přemístit invazní druh?

Zádrhel je tu i v geografii a kompetencích činovníků ochrany přírody: Australské Alpy stojí na rozhraní tří států. Dva z nich postupují vůči divokým koním tvrdě, ale smířlivě neutrální postoj Správy národních parků a teritorií divočiny Nového Jižního Walesu jejich opatření neguje. Jedním z momentálně celonárodně řešených témat je i to, zda by divoké koně nešlo z úbočí Mt. Kosciuszko odstranit nějak jinak. Třeba je jen přestěhovat. I tento přístup ale naráží na nemalé komplikace.

Kromě pracnosti a finanční/časové náročnosti (od roku 2002 se podařilo přestěhovat tisícovku koní, tedy méně než pětinu jednoročního přírůstku lokální populace) zůstává otázkou, kam je vlastně přesídlit. Australská ochrana přírody si na potírání nepůvodních druhů dost zakládá a na likvidaci nepůvodních invazních druhů vynakládá stovky milionů ročně. Že by měla z omezeného rozpočtu zajišťovat transfer a cílené šíření nepůvodního druhu je protimyslné.

Podle průzkumu veřejného mínění podporuje až 71 % Australanů opatření, zahrnující likvidace nepůvodních a invazních druhů, když se tím zajišťuje ochrana domácí fauny a flóry. V případě divokých koní ale taková jednota nepanuje. Divoké koně lidé v městech milují, na venkově z nich už tak nadšení nejsou.

