Využití pionýrských druhů dřevin při obnově lesů

Břetislav Machaček 14.11.2021 11:38

Podmínkou úspěšného zalesnění náletovými dřevinami je obnažená půda v

době náletu semen. To se pak většinou vytvoří souvislé olšiny, březiny

a i ty porosty osik. Pokud už je ale pozemek zatravněn, tak už taková

úspěšnost není. Rád jsem o tom diskutoval s jedním osvíceným lesníkem,

který propagoval výsadbu stromků o velikosti, kdy už nepotřebují chránit

před buření a naopak jim buřeň prospívá ochranou před zvěří a i lidmi.

Bohužel ekonomika i příroda byla neúprosná a i on musel sázet semenáče

a vyžínat trávu, maliní a ostružiní. Větší stromky nebyly k mání a taky

jejich ujmutí bylo menší, než semenáčů. Toto ale alespoň prováděl

poloilegálně s dřevinami, které propašoval do výsadby. Šlo o jedle,

modříny, buky a javory. Na okrajích lesa děti z mysliveckého kroužku

vysévaly jírovce, duby, lískáče a třešně. Dnes je to les se vším

všudy. Je hodnotným hospodářským lesem s okraji vhodnými jako

potravní základna pro zvěř a ptáky. Byl to on, který ve svazích

nedovolil pálit klest, ale nechal z něho dělat vrstevnicové hrázky

k zadržení splachů a jako zdroj živin pro sazenice vysázené podél

těch hrázek. Po pár létech nebylo po hrázkách ani památky a pak už

následovaly výchovné zásahy stejné jako v každém hospodářském lese.

Kdo někdy vysekával buřeň, tak ví, jaká je to sisyfovská práce. Na

ni nejsou dnes lidé a tak se zkoušejí jiné postupy. Někde dokonce

chemie, nebo příprava půdy před výsadbou. Obojí je produktem ceny

lidské práce a ochoty ji dělat. Pokud nejde o snahu vytvořit divočinu,

tak v hospodářském lese nakonec dojde i na práci s pozdější likvidací

pionýrských dřevin o které má většinou zájem pouze energetika, ale i ta

upředňostňuje ušlechtilé druhy s vyšší výhřevností a nebo alespoň lépe

strojně zpracovatelné, než ty pionýrské dřeviny. O ty mají zájem do věku

do 20 let samovýrobci palivového dřeva a není problém se jich zbavit.

Já osobně je upřednostňuji taky, protože jsou snadno zpracovatelné

a vytěžitelné z okolního porostu bez techniky. Jen se nesmí čekat až

na to, když už to bez techniky nebude možné. Jinak na fotkách je

klasická budoucí smrčina s náletem břízy o jejímž pozdějším vytěžení

píšu. Nebude-li vytěžena, tak ji stejně smrky brzy zastíní a mimo

okrajů se vytratí. Ten snímek olšové pařeziny je zřejmě původní selský

les, který se pravidelně mýtil k otopu, nyní je pouze přerostlý a již

by si zasloužil obnovu. Za pár let bude změtí padlin bez dalšího

hospodářského využití. Snímky zatravněných mýtin jsou na pováženou,

protože ty kvanta suché vysoké trávy jsou dobrou potravou požárů

i s těmi stromky mezi nimi. Nechat mýtinu zarůst až tak travinami,

svědčí o opožděné výsadbě po těžbě a bez toho náletu v dané době.

Každá další snaha o znovuzalesnění bude o to více složitější.

Můžete se mnou nesouhlasit, ale já pouze popisuji to, co znám

z praxe bez teoretizováni a naivních představ o matce přírodě,

která si se vším poradí. Poradí, ale rychlejší a efektivnější

je jí cíleně pomoci. A taky prosím: důsledně rozlišujte lesy

hospodářské, lesy s jinou funkcí a pralesy. Hospodářský les

je na produkci cílené dřevní hmoty a ne na těžbu několika

stromů a zbytek ponechat přírodě bez užitku. Naši předci pro

nás vysadili něco , o co je zájem a my potomkům vypěstujeme co?

Lesy plné náletů pro štěpkovací stroje energetiků? A nebo les,

kde budou vybírat jeden strom ze sta na zpracování na pile? A

nebo pouze pralesy k radosti ekologů a řezivo dovážet ze světa?

Priority má zřejmě každý jiné a jakékoliv zařazení do jednoho

šiku už tu bylo a neosvědčilo se. Někteří jsou nepoučitelní

a pouze negují vše minulé a fanaticky prosazují pravý opak.

