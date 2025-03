Jak správně hospodařit v podmáčených lesích? Doporučení přináší nová metodika

Honza Honza 24.3.2025 08:36

To by, p. Vinklere, nebylo v lese nejen chladněji, což uznáváte, ale i méně vlhko než na louce. V lese rostou vlhkomilné rostliny, mechy, lišejníky, kapradiny, ev. vřesy, hlavně ale houby se svým rozsáhlým podhoubím, na přesušené louce nerostou.

Les nejen ochlazuje krajinu výparem, ale také reguluje své prostředí- je-li více vody, zvýší výpar, tím i klima ochlazuje. Zároveň tuto vodu i šetří, biologická pumpa existuje, po dešti lesy kouří = voda se nad nimi sráží, nad loukou nikoli. Kdyby tak nečinil, za sucha by uschl, jako tráva ve městě v létě - louka není zelená, je žlutá, hrozí požáry, půda je beton (vy to nevidíte?)- tráva se dokáže obnovit i když vše totálně uschne, kdyby stromy takto fungovaly, nepřežily by. Za mokra by byl les přemokřený, kořeny by shnily- les je prostě regulátor krajiny.

Vy to, p. Vinklere nevidíte, vytrháváte jednu funkci lesa, nevidíte celek, souvislostvi - vaše škoda, vaše znalosti přírody mají vážné trhliny! Počítač (AI) mi píše: kritická chyba souboru, p. Vinklere, žádost nelze odeslat!!



Jaké je poučení z článku? Hlavně, proboha, nedělat meliorace, kvůli produkci dřeva (v přemokřeném lese se špatně hospodaří na močálu, i stromy hůře- logicky- rostou), pokud možno nesnižovat zamokření, naopak, tak jako u zemědělců, je-li půda přemokřená, neudělám odvodnění ale využiji tuto vodu a místo pšenice zde udělám močáloviště, rybníček, jinak taky se může stát, že kvůli vysušení 0,5 ha přemokřené půdy mi vyschne 10 ha kvalitního pole a ztratím celou úrodu. To samé platí i v lese, lesníci m u s í obětovat část lesa, močáloviště naopak rozšířit, vodu ještě více zadržovat, jinak jim kvůli 2 ha močálu uschne 100 ha kvalit. lesa! To samé platí i v NP- vykácet les kolem močáloviště, rašeliniště, toto rozšířit, zvýšit hráze. Je to naopak, komunisti kolem slatiny vykopali odvodňovací příkopy v 1. zoně NP, kam člověk nemůže ani šlápnout! A příkopy při podnětné ochranářské péči správců parku tam jsou dodnes!

V článku naopak, p. Vinklere, se řeší, že i na méně zamokřeném území lze les pěstovat, tuto krajinu hlavně proboha nevysušovat- vhodné! stromy při vhodné! agrokuluře si ji upraví samy, člověka na odmeliorování není třeba!

Tuto chybu udělali již Římané v Římě před 2 tis lety, satčí se poučit!



Ještě poznámka: jaký je výpar nad nezastíněné slatině, kde je 50 st v poledne? Jak tento močál šetří vodu? Přesto i močál, rybník, přehrada je zapotřbí, shraňovat vodu je zapotřebí jakýmkoli způsobem, každý způsob má své výhody a nedostatky. Nejlepší ale vždy bude les!!

